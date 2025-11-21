Fontos bejelentést tett Lázár János

A MÁV többségi részesedést szerez a felszámolás alatt álló Dunakeszi Járműjavítóban – jelentette be Szolnokon Lázár János. A miniszter új motorvonatok beszerzéséről és a budapesti HÉV-vonalak átfogó megújításáról is beszámolt a szolnoki eseményen.

A MÁV többségi tulajdonrészt szerez a csődhelyzetbe került, jelenleg felszámolási eljárás alatt álló Dunakeszi Járműjavítóban – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteki, szolnoki sajtótájékoztatóján. Az eseményről a miniszter a Facebookon tudósított.

A tárcavezető a svájci központú vasútijármű-gyártó Stadler szolnoki telephelyén tartott eseményen úgy fogalmazott:

A MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.

A bejelentés szerint az állam a MÁV-on keresztül szerzi meg a vállalat többségi részesedését.

A Dunakeszi Járműjavító Magyarország egyik meghatározó vasúti vállalata, a közelmúltban azonban egy kedvezőtlen üzleti megállapodás azonban jelentős veszteségeket okozott, ami végül a tulajdonosokat a felszámolási eljárás megindítására késztette. Az állami felvásárlással a kormány feltehetően a hazai vasúti járműjavítási kapacitások megőrzését és fejlesztését célozza.

A Dunakeszi Járműjavító állami többségi tulajdonba vétele mellett a szolnoki eseményen Lázár János szélesebb körű vasútfejlesztési terveket is ismertetett. A miniszter elmondta, hogy a svájci Stadlerrel 11 új FLIRT motorvonat beszerzéséről írtak alá megállapodást, és folyamatban vannak a tárgyalások további 10 szerelvény 40 milliárd forint értékű megvásárlásáról is. A szolnoki eseményen a bejelentések után a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonat-flottájának első, már fényezett kocsiszekrényét is bemutatták.

Lázár János arról is beszélt, hogy a magyar–svájci vasúti együttműködés részeként még idén 80 milliárd forint értékben 93 darab, 15–20 éves használt motorvonat beszerzéséről állapodnak meg. Ezek hazai szállítását, felújítását és karbantartását szintén a Stadler végzi majd.

A miniszter elmondása szerint a budapesti HÉV-hálózat átfogó modernizációja is megkezdődik.

A teljes járműállományt lecserélik, és a vonalakat is felújítják, elsőként a szentendrei HÉV-et. Az 54 új szerelvény beszerzésére 350 milliárd forint keretösszegű közbeszerzési eljárást indítanak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis ZoltÃ¡n