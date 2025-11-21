Fontos bejelentést tett Lázár János

A MÁV többségi tulajdonrészt szerez a csődhelyzetbe került, jelenleg felszámolási eljárás alatt álló Dunakeszi Járműjavítóban – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteki, szolnoki sajtótájékoztatóján. Az eseményről a miniszter a Facebookon tudósított.
A tárcavezető a svájci központú vasútijármű-gyártó Stadler szolnoki telephelyén tartott eseményen úgy fogalmazott:
A MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.
A bejelentés szerint az állam a MÁV-on keresztül szerzi meg a vállalat többségi részesedését.
A Dunakeszi Járműjavító Magyarország egyik meghatározó vasúti vállalata, a közelmúltban azonban egy kedvezőtlen üzleti megállapodás azonban jelentős veszteségeket okozott, ami végül a tulajdonosokat a felszámolási eljárás megindítására késztette. Az állami felvásárlással a kormány feltehetően a hazai vasúti járműjavítási kapacitások megőrzését és fejlesztését célozza.
A Dunakeszi Járműjavító állami többségi tulajdonba vétele mellett a szolnoki eseményen Lázár János szélesebb körű vasútfejlesztési terveket is ismertetett. A miniszter elmondta, hogy a svájci Stadlerrel 11 új FLIRT motorvonat beszerzéséről írtak alá megállapodást, és folyamatban vannak a tárgyalások további 10 szerelvény 40 milliárd forint értékű megvásárlásáról is. A szolnoki eseményen a bejelentések után a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonat-flottájának első, már fényezett kocsiszekrényét is bemutatták.
Lázár János arról is beszélt, hogy a magyar–svájci vasúti együttműködés részeként még idén 80 milliárd forint értékben 93 darab, 15–20 éves használt motorvonat beszerzéséről állapodnak meg. Ezek hazai szállítását, felújítását és karbantartását szintén a Stadler végzi majd.
A miniszter elmondása szerint a budapesti HÉV-hálózat átfogó modernizációja is megkezdődik.
A teljes járműállományt lecserélik, és a vonalakat is felújítják, elsőként a szentendrei HÉV-et. Az 54 új szerelvény beszerzésére 350 milliárd forint keretösszegű közbeszerzési eljárást indítanak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis ZoltÃ¡n
Futótűzként terjed a pánik Európában: Trump mindenki háta mögött egyezkedett Putyinnal – Megakadályoznák Ukrajna "kapitulációját"
Válságtanácskozást is összehívtak.
Ítéletet mondott az Alteóról az elemző
Felülvizsgálat alatt a részvény.
Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép
Videó is mutatja az esetet.
Megvan, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese
Fiatal, de tapasztalt politikust jelöl Karácsony Gergely.
Tomahawkok helyett kapituláció - Ukrajna gyakorlatilag fegyverletételre kényszerülhet
Európa számára is tanulságos a béketerv.
Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége
Az Opus Global leányvállalata.
Megtörte a csendet Zelenszkij embere: tagadja a híreszteléseket, ő nem ment bele semmilyen béketervbe
Nem hagyta jóvá Trump javaslatát Amerikában.
Három milliárd forintot fizettek egy nem mindennapi képregényért
Rekordáron kelt el a Superman képregény egy példánya.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!