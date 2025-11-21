  • Megjelenítés
Lőttek Donald Trump ukrajnai béketervének? Elutasították az európai nagyhatalmak az amerikai-orosz javaslatot
Lőttek Donald Trump ukrajnai béketervének? Elutasították az európai nagyhatalmak az amerikai-orosz javaslatot

Ukrajna legfontosabb európai szövetségesei elutasították az orosz-ukrán háború lezárására vonatkozó amerikai-orosz béketerv kulcsfontosságú elemeit - írja a Bloomberg a német kormány közleményére hivatkozva.

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel pénteken folytatott megbeszélésük során

egyetértettek abban, hogy

  • az ukrán haderőnek továbbra is képesnek kell maradnia az ország szuverenitásának megvédésére,
  • és hogy bármilyen béketárgyalás kiindulópontjának a jelenlegi frontvonalnak kell lennie

- közölte a berlini kormány, reagálva Donald Trump amerikai elnök 28 pontos tűzszüneti tervére.

Ennek értelmében a frontvonal befagyasztása helyett Ukrajnának át kellene adnia a Donbasz teljes területét (azaz Donyeck és Luhansz megye azon részeit is, melyek nem állnak orosz ellenőrzés alatt), miközben Herszonban és Zaporizzsjában nagyrészt befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat. NATO-csapatok a jövőben nem állomásozhatnának ukrán területen, és Ukrajna nem is csatlakozhatna a védelmi szövetséghez.

Ukrajna haderejét 600 ezer főben maximálnák, illetve megtiltanák Kijevnek a nagy hatótávolságú rakéták használatát. Sajtóértesülések szerint Ukrajna mindezért cserébe "NATO-szerű" biztonsági garanciákat kaphat a nyugati szövetségesektől.

A csomag Oroszország számára egyebek mellett lehetővé tenné a visszatérést a nemzetközi közösségbe, közte a G8-ba. A szankciókat fokozatosan feloldanák a Kreml ellen, és mindkét fél amnesztiát kapna a háborús bűnök alól.

A mostani egyeztetést Merz hívta össze, hogy közös választ fogalmazzanak meg.

Egy igazságos és tartós békéről kell szó legyen, és úgy látjuk, hogy a terv bizonyos elemei hatékonyan szolgálhatják ezt a célt

- mondta Stefan Kornelius német kormányszóvivő.

Hozzáfűzte: "Konstruktívan kívánunk részt venni abban, hogy ez az egész olyan irányt vegyen, amely közelebb visz bennünket az Ukrajnában megvalósuló tartós békéhez."

Szombaton az európai vezetők a jelenleg dél-afrikában zajló G20-csúcs margóján is össze fognak ülni, hogy meghatározzák a további lépéseket.

A megbeszéléshez csatlakozhat Alexander Stubb finn elnök is, akit Donald Trump egyik kitüntetett figyelemben részesülő európai partnerének tartanak — értesült az amerikai Bloomberg hírügynökség.

