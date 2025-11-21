Futótűzként terjed a pánik Európában: Trump mindenki háta mögött egyezkedett Putyinnal – Megakadályoznák Ukrajna "kapitulációját"

Mint beszámoltunk róla, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin stábjai által kidolgozott terv többek közt előírná, hogy Ukrajna adjon át általa ellenőrzött területeket is a Donbaszban, és jelentősen csökkentené az ukrán haderő ütőképességét. Kijev cserébe biztonsági garanciákat kapna a nyugati hatalmaktól.

A javaslat és az amerikai nyomás mértéke felkészületlenül érte az európai vezetőket, akik Pénteken lázasan dolgoztak egy egységes európai válaszon

- közölték a tárgyalásokban részt vevő források a Financial Times-szal.

Még elemezzük, de sokkal gyorsabban haladnak a dolgok, mint gondoltuk

- mondta egyikük. Szerinte a javaslat

"gyakorlatilag kapitulációt" jelent [Moszkva előtt].

Három magas rangú európai tisztviselő szerint

továbbra sem egyértelmű, hogy Trump teljes mértékben támogatja-e a tervet, vagy az amerikai adminisztráción belül is vita tárgya.

Visszatértünk a startvonalhoz

- fogalmazott egy európai tisztviselő, utalva azokra az év eleji aggodalmakra, hogy Trump vagy rákényszerítheti Kijevet az orosz feltételek elfogadására, vagy megvonhatja az amerikai katonai támogatást.

Az európai törekvést, hogy lassítsák vagy megakasszák a közös amerikai-orosz javaslatot,

nehezíti, hogy Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság vezetői a hétvégén Dél-Afrikában tartózkodnak a G20 csúcson.

A helyzetet ismerők szerint Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök pénteken online egyeztetnek. Szombatra válságtanácskozást is szerveznek a Johannesburgban tartózkodó európai vezetők részvételével.

António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, hogy az EU "hivatalos formában nem kapott" semmiféle béketervet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken közölte, hogy

egyeztetni fog a helyzetről az európai vezetőkkel és másokkal is a G20 találkozó margóján.

Von der Leyen ezután megismételte az EU régóta hangoztatott álláspontját:

Semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül.

Egy magas rangú európai diplomata úgy fogalmazott: "Értékeljük a helyzetet. A legfontosabb, hogy higgadtak maradjunk, és ésszerűbb kimenetelért dolgozzunk."

A kijevi amerikai nagykövetség péntek délutánra összehívta az uniós országok nagyköveteit, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelső államtitkár ismertesse a terv részleteit. Driscoll csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott, és bemutatta a javaslatot.

A Financial Times azt írja, az európai fővárosokban most tapasztalt pánik emlékeztet az év korábbi időszakára, amikor a Trump-adminisztráció ugyancsak egyeztetés nélkül terjesztett elő békejavaslatokat Ukrajnának.

Az európaiak rendkívül előzékennyé váltak a Trump-kormánnyal folytatott ügyeikben

- vélekedett Mujtaba Rahman, az Eurasia Group tanásadócég ügyvezető igazgatója.

Ez a legújabb terv időszerű emlékeztető arra, hogy az adminisztráción belül nagyon erős erők továbbra is Oroszországot helyezik előtérbe a transzatlanti kapcsolatokkal szemben.

Az FT szerint az ukrán területek feladásának igénye mellett az európai tisztviselőket különösen aggasztja a javaslat azon pontja, amely megtiltaná NATO-erők állomásoztatását Ukrajnában. További vitát vált ki az az elképzelés is, hogy 100 milliárd dollárnyi, befagyasztott orosz állami vagyont rekonstrukciós projektekbe irányítsanak.

A piaci reakció gyors volt. Az európai védelmi részvények, amelyek idén jelentősen emelkedtek a növekvő védelmi kiadások miatt, péntek reggel meredeken esésnek indultak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet