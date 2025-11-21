Futótűzként terjed a pánik Európában: Trump mindenki háta mögött egyezkedett Putyinnal – Megakadályoznák Ukrajna "kapitulációját"

Mint beszámoltunk róla, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin stábjai által kidolgozott terv többek közt előírná, hogy Ukrajna adjon át általa ellenőrzött területeket is a Donbaszban, és jelentősen csökkentené az ukrán haderő ütőképességét. Kijev cserébe biztonsági garanciákat kapna a nyugati hatalmaktól.
A javaslat és az amerikai nyomás mértéke felkészületlenül érte az európai vezetőket, akik Pénteken lázasan dolgoztak egy egységes európai válaszon
- közölték a tárgyalásokban részt vevő források a Financial Times-szal.
Még elemezzük, de sokkal gyorsabban haladnak a dolgok, mint gondoltuk
- mondta egyikük. Szerinte a javaslat
"gyakorlatilag kapitulációt" jelent [Moszkva előtt].
Három magas rangú európai tisztviselő szerint
továbbra sem egyértelmű, hogy Trump teljes mértékben támogatja-e a tervet, vagy az amerikai adminisztráción belül is vita tárgya.
Visszatértünk a startvonalhoz
- fogalmazott egy európai tisztviselő, utalva azokra az év eleji aggodalmakra, hogy Trump vagy rákényszerítheti Kijevet az orosz feltételek elfogadására, vagy megvonhatja az amerikai katonai támogatást.
Az európai törekvést, hogy lassítsák vagy megakasszák a közös amerikai-orosz javaslatot,
nehezíti, hogy Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság vezetői a hétvégén Dél-Afrikában tartózkodnak a G20 csúcson.
A helyzetet ismerők szerint Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök pénteken online egyeztetnek. Szombatra válságtanácskozást is szerveznek a Johannesburgban tartózkodó európai vezetők részvételével.
António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte, hogy az EU "hivatalos formában nem kapott" semmiféle béketervet.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken közölte, hogy
egyeztetni fog a helyzetről az európai vezetőkkel és másokkal is a G20 találkozó margóján.
Von der Leyen ezután megismételte az EU régóta hangoztatott álláspontját:
Semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül.
Egy magas rangú európai diplomata úgy fogalmazott: "Értékeljük a helyzetet. A legfontosabb, hogy higgadtak maradjunk, és ésszerűbb kimenetelért dolgozzunk."
A kijevi amerikai nagykövetség péntek délutánra összehívta az uniós országok nagyköveteit, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelső államtitkár ismertesse a terv részleteit. Driscoll csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott, és bemutatta a javaslatot.
A Financial Times azt írja, az európai fővárosokban most tapasztalt pánik emlékeztet az év korábbi időszakára, amikor a Trump-adminisztráció ugyancsak egyeztetés nélkül terjesztett elő békejavaslatokat Ukrajnának.
Az európaiak rendkívül előzékennyé váltak a Trump-kormánnyal folytatott ügyeikben
- vélekedett Mujtaba Rahman, az Eurasia Group tanásadócég ügyvezető igazgatója.
Ez a legújabb terv időszerű emlékeztető arra, hogy az adminisztráción belül nagyon erős erők továbbra is Oroszországot helyezik előtérbe a transzatlanti kapcsolatokkal szemben.
Az FT szerint az ukrán területek feladásának igénye mellett az európai tisztviselőket különösen aggasztja a javaslat azon pontja, amely megtiltaná NATO-erők állomásoztatását Ukrajnában. További vitát vált ki az az elképzelés is, hogy 100 milliárd dollárnyi, befagyasztott orosz állami vagyont rekonstrukciós projektekbe irányítsanak.
A piaci reakció gyors volt. Az európai védelmi részvények, amelyek idén jelentősen emelkedtek a növekvő védelmi kiadások miatt, péntek reggel meredeken esésnek indultak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
Megvan, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese
Fiatal, de tapasztalt politikust jelöl Karácsony Gergely.
Tomahawkok helyett kapituláció - Ukrajna gyakorlatilag fegyverletételre kényszerülhet
Európa számára is tanulságos a béketerv.
Végelszámolás alá kerül Mészáros Lőrinc egyik cége
Az Opus Global leányvállalata.
Megtörte a csendet Zelenszkij embere: tagadja a híreszteléseket, ő nem ment bele semmilyen béketervbe
Nem hagyta jóvá Trump javaslatát Amerikában.
Három milliárd forintot fizettek egy nem mindennapi képregényért
Rekordáron kelt el a Superman képregény egy példánya.
Megkongatták a vészharangot: vége annak a növekedésnek, amiben Magyarország is hitt
Élesen bírálta az uniós tagállamok és Magyarország által is követett stratégiát az EKB elnöke.
Minden cég szeretné az AI-t használni, csak azt nem tudja, hogy mire
Így gyorsította fel a fejlesztést a Hold Alapkezelő, a HPE, a Kodesage és a 4iG IT AI.
Kiakadtak Trump béketerve láttán az európai fővárosokban: "ez Putyin kívánságlistája!" – Még semmi sem biztos?
Állítólag nem végleges a "nagyon rossz terv".
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!