Az oroszok először azt kritizálják, hogy Ukrajna nem lehet tagja a NATO-nak. Úgy látják, ez csak formalitás: a most ellenséges ország a háború után a NATO ötös cikkelyéhez hasonló védelmet fog kapni, Oroszország viszont semmilyen védelmet nem kap egy esetleges ukrán támadással szemben.
Zúgolódnak azon is, hogy Oroszország nem tarthatja meg a határon létrehozott „pufferzónát” (Harkiv és Szumi megyék egy része) és nem kapja meg az „annektált” Zaporizzsja és Herszon régiók egészét.
Mi lesz Herszon városával, melyet már beléptettünk Oroszországba?”
– veti fel a kérdést a szerző.
Az orosz hadsereg 2022 novembere óta nem ellenőrzi Herszon várost.
A demilitarizált zónák ötlete sem tetszik az MK.ru szerzőjének: úgy látja, ez így volt a 2014-es polgárháborús időszak után is, úgy gondolják, igazságtalan, hogy az „annektált” Donbasz egy részébe nem léphetnének be orosz katonák.
Mindemellett úgy látják, hogy a „demilitarizáció” és a „nácimentesítés” sem fog megvalósulni (ezek az Ukrajna elleni orosz invázió deklarált céljai), hiszen az új szabályok szerint az ukrán hadsereg a 2022-es állomány háromszorosát tarthatja fegyverben, a nácizmus betiltása pedig elvileg most is érvényben van – szerintük teljesen eredménytelenül.
Kritizálják azt is, hogy a befagyasztott orosz pénzügyi eszközökből 100 milliárd dollár Ukrajna újjáépítésére lesz elköltve, az MK szerint ez a pénz lényegében háborús jóvátétel.
Cserébe Oroszország számára kizárólagos előny, írják, a szankciók feloldása, az USA-val való gazdasági együttműködés és az, hogy visszatérhetnek a G8-ba.
Ez lenne a különleges művelet céljainak elérése? Nem is beszélve győzelemről…”
- elégedetlenkedik az orosz szerző.
Végül megjegyzik: az USA Ukrajnát és Oroszországot is gyorsan rá akarja kényszeríteni a megállapodás aláírására, hiszen úgy gondolják a szerző szerint, hogy az egyezmény lényegében harmatgyenge.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
