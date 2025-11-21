  • Megjelenítés
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök.
Lassan padlót fognak a beruházások Magyarországon

Folytatódott a beruházások csökkenése Magyarországon: a KSH adatai szerint a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3%-os, éves alapon (szezonálisan igazítva) 4,1%-os esést láthatunk a volumenben. A bő három éve tartó lejtmenet tehát nem ért véget, de a visszaesés üteme az utóbbi időszakban sokat mérséklődött, ami azt jelzi, hogy lassan eléri a mélypontját a magyar beruházási teljesítmény.

Virág Barnabás lemondásának hírére azonnal ütni kezdték a forintot

A forint árfolyam azonnal 385,6-ig szúrt fel az euróval szemben, ahogy megérkezett a Magyar Nemzeti Bank közleménye arról, hogy Virág Barnabás alelnök lemondott. Utódja várhatóan Banai Péter Benő lesz, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára volt.

Lemondott Virág Barnabás MNB-alelnök

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját -közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Vérengzés a piacokon - Mutatjuk, mi történik a forinttal

Erősen kezdi a napot a forint: az euróval szembeni jegyzés 382,4, míg a dollár árfolyama 331,1, ami egyaránt a hét eleji mélypontok körül alakul.

