Hallgatói projekteket díjaztak az ingatlanfejlesztők

A "Habitat" című projekt nyerte a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület idei, XIII. Hallgatói Ötletbörze Pályázatát, az „IFK Talentum 2025” díjat, amelyet az IFK idén tizenharmadszor írt ki a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

A pályázat idei egyik témája az Üllői út-Ecseri út kereszteződésében új, lokális városközpont kialakítása, a másik pedig a Globe 13 Irodaház átalakítása, esetleges funkcióváltása volt. Az IFK elnöke, Takács Ernő a XIII. Ingatlanfejlesztés Napján a díj átadásakor elmondta, hogy a pályázaton egyre erősebb a verseny, a bővülő számú csapatok az ingatlanfejlesztéseknél is jelentősen változó elvárásokhoz igazodva nyújtották be anyagaikat.

A győztes pályázat a Habitat című, kiemelkedő színvonalú projekt lett_Takács Ernő a díjazottakkal. Forrás: IFK

Takács szerint a feladatok komplex gondolkodást, megoldást igényeltek és a beadott pályázatok változatos, egyedi megoldásokat kínáló munkák voltak, amelyek a kiírásnak megfelelően előtérbe helyezték a fenntarthatóságot, az élhető város koncepcióját, és figyelembe kellett venniük az éppen futó, vagy tervezett fejlesztéseket is.

"Az ingatlanfejlesztés nemcsak városokat formál, hanem életminőséget teremt, ezért kulcsfontosságú, hogy a jövő generációját már ma képzett, kreatív és felelősségteljes szakemberekké neveljük" – tette hozzá Takács.

Dr. Takács Ernő IFK, elnök

Az ingatlanfejlesztés nemcsak az építkezésekről szól, hanem gazdasági, jogi és társadalmi tudást, érzékenységet, egyfajta empátiát is igényel

– mondta Takács. Egy sikeres projekthez a gyakran több évi alapos tervezés, stratégiai gondolkodás mellett a tervező „lelkére”, egyéniségére és kitartására is szükség van – tette hozzá az IFK elnöke.

A kiírásban szereplő projektben felhasználási, kialakítási javaslatok elkészítése volt a feladat, egy új városrész megtervezésével az Üllői út – Ecseri út kereszteződésében. Ez egy forgalmas, nyüzsgő terület két kerület határán, amelynek közlekedési szintű megújításának tervei már elkészültek, a Déli-körvasútsor vágánybővítése folyamatban van, és ebben a kereszteződésben új vasúti megállót alakítanak ki. Ezek a fejlesztések és a már meglévő metrómegállóval való összekapcsolás is indokolja egy további szolgáltatásokat nyújtó terület megtervezését.

Az Üllői út-Ecseri út sarka. Forrás: Google Maps

A Globe 13 irodaház átalakítása, esetleges funkcióváltása ugyancsak a jövő egyik valós kihívása. A 2001-ben épült ház a Váci úti irodafolyosó egyik eleme. Mint ismert, a Covid óta jelentősen megváltoztak az irodahasználati szokások, így a jelenlegi tulajdonos fontolgatja az épület átalakítását. Ez jelenthet külső–belső átépítést, ám akár funkcióváltást is. A környezetnek megfelelően több felhasználási mód is szóba kerülhet. A pályázók feladata volt a legjobb használatra javaslatot tenni az épületnek és környezetének megtervezésével.

A Globe 13 irodaház. Kép: Google Maps

A győztes pályázat a Habitat című projekt lett - erről itt látható egy videó. A terv jellemzője a kreatív megoldások mellett a modern technológia értő használata és jelentős értékteremtés. A BME és ELTE hallgatóiból összeállt ingatlanfejlesztői csapat olyan beépítési koncepciót választott, amely megfelelő ütemezéssel és látványos építészeti megoldásokkal operál.

Az első helyezettet a Portfolio is jutalmazza, a nyertesekkel a Portfolio eseményein lehet majd találkozni, a tavalyi győztes projektet idén a Property Awards eseményen mutathatták be a BME hallgatói.

A megosztott második helyezést a Viverde és a Kapocs projekt nyerte. A Viverde csapata (BME, ELTE és friss diplomások) a helyszín adottságait használva, a közlekedési kapcsolatok integrációjával tájépítészeti megközelítést alkalmazott, míg a Kapocs (BME) projekt erős elemző munkájával, közösségi tereivel és gazdasági számításaival tűnt ki.

A CPI különdíját a Nova című pályázat érdemelte ki, amely a Globe 13 irodaház átalakítására tett korszerű és jól megalapozott funkcionális javaslatot.

A győztes csapat egymillió forint pénzjutalomban részesül, és jövőre kiutazhat a müncheni Expo Real világkiállításra. A második helyezett csapatok 750 ezer forint, a harmadik helyezett csapat 500 ezer forint pénzjutalmat kap.

A pályázat szakmai munkáját a Hajnóczi Péter (Magyar Építész Kamara, alelnök), Eltér István (építész), Ongjerth Richárd (várostervező, urbanista), Varga Imre (BME, Urbanisztika Tanszék, mérnök, tanár), Varga-Ötvös Béla (városfejlesztő, közgazdász) összetételű zsűri támogatta.

A pályázók idén három egyetemről érkeztek: a BME-ről, a Széchenyi István Egyetemről (Győr) és az ELTE-ről. Az IFK köszönetét fejezte ki a felsőoktatási intézményeknek, amelyek szakmailag támogatták a hallgatók munkáját. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a részvételt kreditponttal és megajánlott jeggyel is elismerte, ezzel is ösztönözve a minőségi hallgatói munkát.

Címlapkép forrása: Franziska & Tom Werner via Getty Images