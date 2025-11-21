Hallgatói projekteket díjaztak az ingatlanfejlesztők

A pályázat idei egyik témája az Üllői út-Ecseri út kereszteződésében új, lokális városközpont kialakítása, a másik pedig a Globe 13 Irodaház átalakítása, esetleges funkcióváltása volt. Az IFK elnöke, Takács Ernő a XIII. Ingatlanfejlesztés Napján a díj átadásakor elmondta, hogy a pályázaton egyre erősebb a verseny, a bővülő számú csapatok az ingatlanfejlesztéseknél is jelentősen változó elvárásokhoz igazodva nyújtották be anyagaikat.
Takács szerint a feladatok komplex gondolkodást, megoldást igényeltek és a beadott pályázatok változatos, egyedi megoldásokat kínáló munkák voltak, amelyek a kiírásnak megfelelően előtérbe helyezték a fenntarthatóságot, az élhető város koncepcióját, és figyelembe kellett venniük az éppen futó, vagy tervezett fejlesztéseket is.
"Az ingatlanfejlesztés nemcsak városokat formál, hanem életminőséget teremt, ezért kulcsfontosságú, hogy a jövő generációját már ma képzett, kreatív és felelősségteljes szakemberekké neveljük" – tette hozzá Takács.
Az ingatlanfejlesztés nemcsak az építkezésekről szól, hanem gazdasági, jogi és társadalmi tudást, érzékenységet, egyfajta empátiát is igényel
– mondta Takács. Egy sikeres projekthez a gyakran több évi alapos tervezés, stratégiai gondolkodás mellett a tervező „lelkére”, egyéniségére és kitartására is szükség van – tette hozzá az IFK elnöke.
A kiírásban szereplő projektben felhasználási, kialakítási javaslatok elkészítése volt a feladat, egy új városrész megtervezésével az Üllői út – Ecseri út kereszteződésében. Ez egy forgalmas, nyüzsgő terület két kerület határán, amelynek közlekedési szintű megújításának tervei már elkészültek, a Déli-körvasútsor vágánybővítése folyamatban van, és ebben a kereszteződésben új vasúti megállót alakítanak ki. Ezek a fejlesztések és a már meglévő metrómegállóval való összekapcsolás is indokolja egy további szolgáltatásokat nyújtó terület megtervezését.
A Globe 13 irodaház átalakítása, esetleges funkcióváltása ugyancsak a jövő egyik valós kihívása. A 2001-ben épült ház a Váci úti irodafolyosó egyik eleme. Mint ismert, a Covid óta jelentősen megváltoztak az irodahasználati szokások, így a jelenlegi tulajdonos fontolgatja az épület átalakítását. Ez jelenthet külső–belső átépítést, ám akár funkcióváltást is. A környezetnek megfelelően több felhasználási mód is szóba kerülhet. A pályázók feladata volt a legjobb használatra javaslatot tenni az épületnek és környezetének megtervezésével.
A győztes pályázat a Habitat című projekt lett - erről itt látható egy videó. A terv jellemzője a kreatív megoldások mellett a modern technológia értő használata és jelentős értékteremtés. A BME és ELTE hallgatóiból összeállt ingatlanfejlesztői csapat olyan beépítési koncepciót választott, amely megfelelő ütemezéssel és látványos építészeti megoldásokkal operál.
Az első helyezettet a Portfolio is jutalmazza, a nyertesekkel a Portfolio eseményein lehet majd találkozni, a tavalyi győztes projektet idén a Property Awards eseményen mutathatták be a BME hallgatói.
A megosztott második helyezést a Viverde és a Kapocs projekt nyerte. A Viverde csapata (BME, ELTE és friss diplomások) a helyszín adottságait használva, a közlekedési kapcsolatok integrációjával tájépítészeti megközelítést alkalmazott, míg a Kapocs (BME) projekt erős elemző munkájával, közösségi tereivel és gazdasági számításaival tűnt ki.
A CPI különdíját a Nova című pályázat érdemelte ki, amely a Globe 13 irodaház átalakítására tett korszerű és jól megalapozott funkcionális javaslatot.
A győztes csapat egymillió forint pénzjutalomban részesül, és jövőre kiutazhat a müncheni Expo Real világkiállításra. A második helyezett csapatok 750 ezer forint, a harmadik helyezett csapat 500 ezer forint pénzjutalmat kap.
A pályázat szakmai munkáját a Hajnóczi Péter (Magyar Építész Kamara, alelnök), Eltér István (építész), Ongjerth Richárd (várostervező, urbanista), Varga Imre (BME, Urbanisztika Tanszék, mérnök, tanár), Varga-Ötvös Béla (városfejlesztő, közgazdász) összetételű zsűri támogatta.
A pályázók idén három egyetemről érkeztek: a BME-ről, a Széchenyi István Egyetemről (Győr) és az ELTE-ről. Az IFK köszönetét fejezte ki a felsőoktatási intézményeknek, amelyek szakmailag támogatták a hallgatók munkáját. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a részvételt kreditponttal és megajánlott jeggyel is elismerte, ezzel is ösztönözve a minőségi hallgatói munkát.
Címlapkép forrása: Franziska & Tom Werner via Getty Images
Lakásvásárlók, figyelem: még csak most fognak eladni a hoppon maradt Airbnb-sek
A zenga.hu szerint sokan csak most, az Airbnb-tiltás jogerőre emelkedése után hozhatják meg a döntést.
A világ összeomlása még elkerülhető, de nem így
Bjorn Lomborg írása.
Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket
Közelebb kerülhet az ukrajnai béke.
Itt az új hótérkép - Mutatjuk, hol várható ma havazás
Kifehéredtek a hegyek reggelre.
Washington állítja: tulajdonképpen rábólintott a háború lezárására Zelenszkij jobbkeze
Állítólag "pozitív visszajelzést" kapott Trump megbízottja.
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Oroszország mindent visz, Ukrajna jutalma, hogy létezhet tovább.
Szokatlan dolog készül a benzinkutakon
Megjöttek a friss számok.
Olyat tettek a magyar állampapír-befektetők, mint Közép-Európában senki
Látványos ábrákon a magyarok páratlan teljesítménye.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!