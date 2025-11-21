Lefordulás a tőzsdéken, zuhan a bitcoin

A délelőtt során már megemlékeztünk a bitcoin eséséről, azóta viszont begyorsult a lejtmenet. A legnagyobb piaci értékű kriptoeszköz árfolyama már 5,5 százalékot zuhant, ezzel április óta nem látott szintre került az árfolyam.

Hasonló mértékű esést mutatnak a kisebb kriptoeszközök is, az ethereum 5,3 százalékot esett, miközben az altok közül a BNB, a SOL, és az XRP is 5-6 százalék közötti mínuszban van.