Kulcsfontosságú Zelenszkijnek és az embereinek, hogy folytassák a háborút, ezen a fizikai túlélésük múlik. Ha sikerül békét kötni, a bandája többé nem lesz hasznos senkinek, simán végeznek majd velük, mert nem kellenek többé”

– fejtegeti az orosz politikus.

Úgy látja, emiatt Kijev „bármit megtesz,” hogy elhúzza a konfliktust, többek közt „terrortámadásokat” is elkövetnek majd a jövőben.

Mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk a kijevi rezsim bukását – csak akkor lesz vége a támadásoknak”

– mondta az orosz vezető.

Oroszország vezetői rendszeresen Ukrajnát és Európát vádolják azzal, hogy nem akarnak békét kötni, mivel nem fogadják el a Kreml által készített / támogatott, Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen békét és instabil jövőt biztosító feltételeket.

