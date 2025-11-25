Kulcsfontosságú Zelenszkijnek és az embereinek, hogy folytassák a háborút, ezen a fizikai túlélésük múlik. Ha sikerül békét kötni, a bandája többé nem lesz hasznos senkinek, simán végeznek majd velük, mert nem kellenek többé”
– fejtegeti az orosz politikus.
Úgy látja, emiatt Kijev „bármit megtesz,” hogy elhúzza a konfliktust, többek közt „terrortámadásokat” is elkövetnek majd a jövőben.
Mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk a kijevi rezsim bukását – csak akkor lesz vége a támadásoknak”
– mondta az orosz vezető.
Oroszország vezetői rendszeresen Ukrajnát és Európát vádolják azzal, hogy nem akarnak békét kötni, mivel nem fogadják el a Kreml által készített / támogatott, Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen békét és instabil jövőt biztosító feltételeket.
