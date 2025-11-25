  • Megjelenítés
Az oroszok szerint Zelenszkij folytatni akarja a háborút – Erre pedig egyetlen oka van
Az oroszok szerint Zelenszkij folytatni akarja a háborút – Erre pedig egyetlen oka van

Ukrajna nem fog békét kötni Oroszországgal, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a háborús helyzet tartja hatalmon, békeidőben nincs rá többé szükség – idézi az orosz News.ru az orosz Duma védelmi tanácsának elnökét, Alekszej Zsuravlevet.

Kulcsfontosságú Zelenszkijnek és az embereinek, hogy folytassák a háborút, ezen a fizikai túlélésük múlik. Ha sikerül békét kötni, a bandája többé nem lesz hasznos senkinek, simán végeznek majd velük, mert nem kellenek többé”

– fejtegeti az orosz politikus.

Úgy látja, emiatt Kijev „bármit megtesz,” hogy elhúzza a konfliktust, többek közt „terrortámadásokat” is elkövetnek majd a jövőben.

Mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk a kijevi rezsim bukását – csak akkor lesz vége a támadásoknak”

Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Bemondták az oroszok: van egy titkos fegyverük, ami percek alatt meg tudja bénítani egész Európát

Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a taganrogi légibázist, megsemmisült az oroszok egyetlen A-100LL-ese

– mondta az orosz vezető.

Oroszország vezetői rendszeresen Ukrajnát és Európát vádolják azzal, hogy nem akarnak békét kötni, mivel nem fogadják el a Kreml által készített / támogatott, Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen békét és instabil jövőt biztosító feltételeket.

Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

