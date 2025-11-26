Villámcsapásként érte Ukrajnát a béketerv, de Zelenszkij egyetlen dolog miatt mosolyoghat: kiderült, mi az öröm az ürömben

A hónap elején majdhogynem egyszerre robbant ki a nagyszabású korrupciós ügy és futott be az ellentmondásos amerikai béketerv Kijevbe.

Sokan úgy látták, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök soha nem volt ennyire sebezhető, végül azonban a külpolitikai válság elnyomta a belpolitikai botrány visszhangját

- írja az ukrán lap.

Zelenszkij az Egyesült Államok javaslatáról szóló tárgyalások közepette az ország nemzeti érdekeinek védelmezőjeként tudta lefesteni magát, noha egyes tudósítások szerint az amerikaiak az ukrán elnök meggyengülését is ki akarhatták használni, hogy rávegyék az alku elfogadására.

Bár sokan követelték (és jelezték előre) Zelenszkij kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak, valamint a botrány kapcsán szintén emlegetett nemzetbiztonsági csúcsvezető, Rusztem Umerov távozását, az elnök kitartott mellettük.

Sőt, a béketárgyalások újbóli felpörgése kulcspozícióba emelte mindkettőt.

A Trump-féle béketerv mindenkit sokkolt Ukrajnában. A figyelem a korrupciós botrányról egy sokkal veszélyesebb külső fenyegetésre terelődött

- vélekedett Volodimir Feszenko ukrán politikai elemző a Kyiv Independentnek.

Paradox módon ez tényleg Zelenszkij malmára hajtotta a vizet, de nem mentette meg teljesen

- tette hozzá Feszenko.

Az ukrán belpolitika azóta forrong, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyolc gyanúsított ellen vádat emelt egy korrupciós ügyben, amely az atomerőműveket üzemeltető állami Enerhoatom körül bontakozott ki. Két minisztert menesztettek, a 100 millió dolláros sikkasztási hálózatot pedig az a Timur Mindics vezette a gyanú szerint, aki Zelenszkij közeli bizalmasa és üzleti partnere (volt).

Zelenszkijen jelentős nyomás volt, hogy szabaduljon meg Jermaktól, ugyanis bűnüldöző szervi források szerint az Enerhoatom-ügyben elsikkasztott pénzből finanszírozott egyik luxusingatlan az elnöki kabinetfőnök számára készülhetett. Umerovot ezzel szemben azért állították pellengérre, mert a NABU szerint Mindics az ő befolyásolásán keresztül követte el a bűncselekményeket.

Zelenszkij november 21-i beszédében a "politikai játszmák" lezárását sürgette, és a belpolitikáról a külpolitikára terelte a hangsúlyt. Úgy fogalmazott: Ukrajna történelmének "egyik legnehezebb pillanatát" éli, amikor vagy a méltóságát, vagy "egy kulcsfontosságú partnerét" veszítheti el.

Az elnöki hivatal kihasználta a helyzetet, és egyszerű választást kínált a közvéleménynek: van egy nagyobb és egy kisebbik rossz. A kisebbik a nagyon kellemetlen belső korrupciós botrány, ezt most háttérbe kell tolni, mert a globális ügyet kell megoldani

- magyarázta Ihor Reiterovics, egy másik elemző.

Reiterovics szerint Zelenszkij azért is ragaszkodik Jermakhoz és Umerovhoz a delegációban, mert nem bízik másokban.

Az elnöki hivatal személyzeti politikájának logikája régóta világos: nem okos emberek kellenek, hanem lojálisak

- firtatta a politikai elemző.

Feszenko ehhez kapcsolódóan "ideiglenes mentőövnek" nevezte kettejük megbízását a diplomáciai egyeztetések vezetésével,

hogy a tárgyalások kritikus szakaszában ne vegyék célba őket a korrupcióellenes hatóságok.

Szakértők szerint ugyanakkor a belpolitikai válság újra lángra kaphat, ha a nyár után ismét kormányzati támadás alá veszik a korrupcióellenes intézmények függetlenségét, akár az "orosz befolyásolás" gyanújára, ürügyére hivatkozva.

Az emberek még nem vonultak utcára, mert fenyegetést éreznek: nagyon veszélyes a helyzet a fronton, és ott a béketerv is. Ha most kimennének, az nem a korrupció elleni harc lenne, hanem belső konfliktus, ami csak Putyinnak kedvezne

- jelentette ki Feszenko.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images