Kína nagy riválisa bejelentette: szupermodern légvédelmi pajzs épül, az AI kiemelt szerepet kap a T-Dome-ban

Laj Csing-tö tajvani elnök szerdán jelentette be a T-Dome névre keresztelt légvédelmi hálózat tervét, amely alacsony, közepes és nagy magasságú légvédelmet biztosít majd. A rendszer mesterséges intelligenciát is alkalmaz a felderítés és döntéshozatal javítására, valamint

fokozza Tajvan képességét a katonai eszközök, kritikus infrastruktúra és a civil lakosság védelmére.

A védelmi minisztérium már elkészítette a 2026-tól 2033-ig tartó költségvetés tervezetét, amelyet a kabinet jóváhagyása után a törvényhozás elé terjesztenek. Helyi médiajelentések szerint a minisztérium már szeptemberben benyújtotta a tervezetet a kabinetnek.

Wellington Koo védelmi miniszter elmondta, hogy a T-Dome kiépítéséhez a hadsereg bővíteni fogja a légvédelmi és ballisztikus rakéták elleni rakéták számát és típusait, valamint integrálja azokat a korai előrejelző radarrendszerekkel. Az újonnan beszerzett rakéták a meglévő MIM-104 Patriot rendszerekkel együtt működnek majd. A költségvetés finanszírozza egy mesterséges intelligenciával támogatott harctéri hírszerzési és döntéstámogató modul fejlesztését is, amely

valós idejű fenyegetés-előrejelzést, harctéri vizualizációt és ajánlásokat nyújt a parancsnokok számára a gyorsabb döntéshozatal érdekében.

A tervek szerint pilóta nélküli rendszereket és precíziós lőszereket is beszereznek az ellenséges erők elleni védekezéshez, valamint hordozható és járműre szerelt páncéltörő rakétarendszereket is. Koo szerint Tajvan az Egyesült Államokkal való együttműködés révén kívánja felgyorsítani a beszerzéseket. A különleges költségvetés várhatóan több mint 400 milliárd tajvani dollár termelési értéket generál és mintegy 90 ezer munkahelyet teremt az ellátási láncokban.

Laj elnök hangsúlyozta, hogy a költségvetési javaslat nincs összefüggésben Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök hétfői telefonbeszélgetésével, amelyben a kínai veető állítólag kiemelte Kína és Tajvan „újraegyesítésének” fontosságát.

