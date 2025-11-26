AI-jal az elveszett idő nyomában − Menő HR-alkalmazások a szakma csúcstalálkozóján

Az AI nélkül nincs jövője, ember nélkül viszont nincs értelme a HR-nek – kaptak megerősítést a sokak által képviselt igazsághoz a Portfolio HR (R)evolution 2025 Konferencia résztvevői.
A nyomás mindenesetre egyre nagyobb a HR-szakembereken, hogy használják a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, azonban alapos tájékozódás nélkül meggondolatlanság belevágni a dologba – kezdte előadását dr. Pintér Szabolcs, az UpScale ügyvezetője.
Az AI Act szigorú szabályozása miatt ugyanis elengedhetetlen adatvédelmi hatásvizsgálatokat végezni a házon belül használt AI-alkalmazások esetén, így a megfelelés korántsem magától értetődő.
A globális bevétel 7%-át kockáztatja az, aki megsérti a vonatkozó előírásokat, érdemes tehát komolyan venni őket.
A szakember az UpScale által fejlesztett Trinity AI Agent kapcsán elmondta, akár 55-65%-os költségmegtakarítással lehet számolni a rendszer alkalmazása eredményeképp. Egy AI-hajtotta HR-keretrendszer bevezetésekor kulcsfontosságú a jövőbiztos architektúra, hiszen az ügyféligények változnak, a jogszabályok is, és ezért fontos, hogy az UpScale funkciói könnyen módosíthatók.
Minimalizálni az előítéletességet
Tény, hogy az AI előítéletessége továbbra is téma, ami egyrészt összefügg a technológia fekete doboz jellegével, és ezzel mindenképp foglalkozni kell. Az Upscale-re térve Pintér rámutatott, hogy az úgy van kialakítva, hogy az előítélességet a minimumra szorítja, aminek része a human-in-the-loop elv érvényesítése.
A toborzás kapcsán vannak még aggályok, miszerint ebben a stádiumban (is) fontos lehet az embert a folyamatban tartani, de immár ez sem magától értetődő. „Az AI megítélése orvosi vizsgálatoknál empátia szempontjából már most gyakran meghaladja az emberét” – élt egy ellentétes analógiával Pintér.
Arra koncentráljunk, miért lehet használni a mesterséges intelligenciát. Ha értéket teremt, nincs kérdés, hogy igen
– mondta a szakember, és példaként említette, hogy az értékelést akár össze lehet kötni a tréninggel. „Ezt ezres nagyságrendben, személyre szabottan meg lehet csinálni, és ezzel valóban nehéz versenyezni” – összegzett a szakember.
Nem tech kell, hanem megoldás
Balogh Péter, a Danubius IT Solutions CEO-ja arra a jelenségre mutatott rá, hogy a HR-ügyfelek nem egy új technológiát keresnek, hanem megoldást a problémáikra. Az általuk nagyvállalatoktól kkv-kig, egy sor különböző iparágban készített interjúsorozatból azt szűrték ugyanis le, hogy túl sok idő megy el értéket nem teremtő tevékenységgel, úgy mint időnyomás és adminisztráció, jelöltkezelés káosz vagy akár ismétlődő kérdések. Mindez pedig történik ahelyett, hogy a munkaügyi specialisták a kollégákkal foglalkoznának, segítenének a beilleszkedésben, vagy akár a céges kultúra építésére tudnának koncentrálni.
Szalai-Huszár Enikő, Danubius IT Solutions termékigazgatója hangsúlyozta: az AI-forradalom azzal kezdődik, ha kimondjuk, hogy a HR igenis értékes, a cél pedig az, hogy mindenki visszakapja az idejét. A vállalat Amiee névre keresztelt moduláris keretrendszerével személyre szabott megoldások hozható létre, így mindenki saját tempóban tudja megvalósítani az AI-bevezetést.
Az Amiee egy HR-kisokost kínál, amelyben alapból benne vannak a vonatkozó jogszabályok, és ez egészíthető ki a saját belső információkkal, szabályzatokkal. Egy új belépőnek ez aranyat érhet az onboarding során, de a rendszer többek között email asszisztensként is funkcionál, miszerint a beérkező emailekre előkészít egy-egy sablonválaszt.
Nem tippel, nem hallucinál, a tudásbázis alapján dolgozik – ez teszi hitelessé
– zárta gondolatait Szalai-Huszár Enikő.
Címlapkép forrása: Portfolio
