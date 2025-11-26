Moszkva kemény üzenetet küldött a béketervről: "nem lehet szó semmiféle engedményről!" – Elbeszél egymás mellett Trump és Putyin?

A Sky News azon kérdésére, hogy Oroszország tett-e bármilyen engedményt az ukránokkal egyeztetett, frissített amerikai béketerv nyomán, Rjabkov azt felelte:

készek vagyunk a rendelkezésre álló anyagokkal dolgozni.

Azonban hozzátette:

nem lehet szó semmiféle engedményről, sem a kulcskérdésekben képviselt megközelítésünk feladásáról, beleértve a különleges katonai művelet kontextusát.

Ivor Bennett, a Sky News moszkvai tudósítója szerint a válasz lényege tehát az, hogy

nincs jele bármiféle orosz engedékenységnek.

Ez látszólag szembemegy Donald Trump reggeli kijelentésével, miszerint Oroszország "engedményeket tesz".

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint Rjabkov a sajtótájékoztatón továbbá elmondta,

nem állunk készen arra, hogy nyilvánosan beszéljünk bizonyos részletekről, például a béketerv különböző változatairól. Végső soron időre és figyelemre van szükség ahhoz, hogy a párbeszéd folytatódhasson.

Rjabkov ugyanakkor közölte, hogy Moszkva üdvözli "a Trump-adminisztráció erőfeszítéseit az ésszerű megoldások és eredmények megtalálására". Hozzátette:

az Anchorage-i megállapodás különböző elemei önmagukban is kompromisszumos megoldásokra utalnak,

utalva a Trump és Vlagyimir Putyin között Alaszkában tartott találkozóra. Mint közölte, ők elkötelezettek az anchorage-i eredmények mellett,

a kérdés az, van-e politikai akarat a két ország vezetői által Anchorge-ban elért megállapodások szigorú végrehajtására.

Rjabkov emellett elmondta, hogy Oroszország Kínával is tárgyal az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítésekről.

Mint kijelentette, Ukrajna továbbra is fegyvereket és hírszerzési támogatást kap az Egyesült Államoktól, Trump békekezdeményezése és a Washington és Moszkva közötti kapcsolatok javítására tett kísérletek ellenére.

Rjabkov végül megjegyezte, hogy nincs előrelépés az Egyesült Államok és Oroszország közötti közvetlen repülőjáratok újraindításában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images