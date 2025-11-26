Gőzerővel fegyverkezik a NATO legújabb tagja - Európai hatalom szállíthatja a csúcsfegyvereket

A svéd kormány jelenleg a beszerzési ügynökség (FMV) és a fegyveres erők ajánlására vár a piaci felmérést követően. A bejelentés a francia védelmi miniszterrel, Catherine Vautrinnel folytatott stockholmi találkozó után hangzott el.

A miniszterek megvitatták a svéd fregattprogramot, a francia érdeklődést a Saab GlobalEye légi korai előrejelző és irányító repülőgépei (AWACS) iránt, valamint az Ukrajnának nyújtandó támogatást. Vautrin kijelentette, hogy

Franciaország képes lenne 2030-ra – a Svédország által kitűzött határidőre – teljesen felszerelt és felfegyverzett fregattot szállítani.

"Olyan fregattokat keresünk, amelyek elérhetők és megfelelnek az ambiciózus időtervünknek" – mondta Jonson. Hozzátette, hogy az FMV befejezte a piaci felmérést, de még nem született döntés. "A cél az, hogy ideális esetben 2030-ra két fregattunk, 2035-re pedig további kettő legyen."

A fregattok légvédelmi komponense is fontos lesz, és egyben lépést jelent Svédország NATO Integrált Légvédelmi és Rakétavédelmi programjába való beilleszkedése felé.

Svédország 2024 májusában jelentette be hadihajó-beszerzési terveinek módosítását. Az FMV közlése szerint az új hajók nagyobbak lesznek a jelenlegi Visby-osztályú korvetteknél, és az ország kész megfontolni a kész tervek átvételét egy teljesen svéd megoldás helyett.

Franciaország októberben ajánlotta fel a Naval Group FDI fregattját Svédországnak, és partnerséget javasol a svéd védelmi iparral, különösen a Saabbal. A svéd program új lehetőséget jelent a Naval Group számára, hogy eladja jellegzetes fordított orrú fregattját, miután Norvégia korábban idén a brit Type 26 fregattot választotta a kisebb francia tervezet helyett.

Az FDI erősen fókuszál a légvédelmi képességekre, Thales Sea Fire radarral és 16-32 függőleges indítóállással rendelkezik, amelyek MBDA Aster 15 és 30 rakétákat indíthatnak.

A Type 26 elsődleges szerepe ezzel szemben a tengeralattjáró-elhárítás.

A francia haditengerészet októberben vette át első FDI fregattját, az Amiral Ronarc'h-t, amely az öt tervezett hajó közül az első. A görög haditengerészet pedig nemrég írt alá szerződést egy negyedik FDI fregattra, a jelenleg építés alatt álló három hajó mellett.

A miniszterek megvitatták a Saab GlobalEye repülőgépét is, amely iránt Franciaország "nagy érdeklődést mutat" a meglévő berendezések lecserélése céljából. Franciaország jelenleg négy Boeing E-3F repülőgépet üzemeltet AWACS szerepkörben, és júniusban szándéknyilatkozatot írt alá a GlobalEye-jal kapcsolatban.

A találkozón szó esett az Ukrajnának nyújtandó támogatásról is. Mindkét miniszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna szándéknyilatkozatai a Saab Gripen és a Dassault Aviation Rafale beszerzésére kiegészítik egymást. "Az ukrán fél kezdettől fogva egyértelművé tette, hogy körülbelül 250 repülőgépből álló vegyes flottára számít" – mondta Jonson.

Mindkét miniszter egyetértett abban, hogy eljött az ideje a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásának Ukrajna támogatására. Vautrin hozzátette, hogy Ukrajnának fel kell készülnie a hosszú távú biztonság biztosítására, beleértve a tűzszünet vagy békemegállapodás utáni időszakot is.

Címlapkép forrása: Rama via Wikimedia Commons