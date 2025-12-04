Áll a bál Washingtonban: kémkedésen kaptak egy orosz küldöttet, borulhat a kulcsfontosságú együttműködés

Sajtóértesülések szerint Oleg Artemjevet eredetileg a négytagú Crew–12 személyzetébe osztották be, amely legkorábban februárban indult volna a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Helyét nemrég honfitársa, Andrej Fedjajev vette át. A Roszkozmosz december 2-i közleménye azt állította, hogy a változás Artemjev "másik munkakörbe való áthelyezésével" függ össze, oknyomozó portálok szerint azonban ennél súlyosabb okok állnak a háttérben.
A lap információi szerint az 54 éves űrhajóst az ITAR (International Traffic in Arms Regulations) megsértése miatt távolították el a küldetésről. Ez az amerikai jogszabály az érzékeny információk és technológiák terjesztését és kivételét korlátozza, és a nemzetbiztonság védelmét szolgálja. Az orosz The Insider úgy tudja,
Artemjev lefotózta a SpaceX dokumentációit, majd a telefonján keresztül minősített adatokat juttatott ki Oroszországba.
Valakit két és fél hónappal a küldetés előtt levenni egyértelmű magyarázat nélkül inkább közvetett jel, de nagyon árulkodó. Nehéz elképzelni, hogy egy tapasztalt űrhajós véletlenül követne el ilyen súlyos szabálysértést
- jelentette ki Grigorij Triskin rakétaipari elemző. Hozzátette: tárcaközi vizsgálat indult. Az információk szerint az űrhajós a telefonjával fotókat készített a SpaceX által használt hajtóművekről és más érzékeny technológiákról.
Artemjev eddigi pályafutása során összesen 560 napot töltött az űrben három, hosszú időtartamú ISS-küldetés során, amelyek 2014-ben, 2018-ban és 2022 márciusában indultak. Utolsó útja mindössze egy hónappal azután kezdődött, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. 2022 júliusában a Roszkozmosz olyan fotókat tett közzé, amelyeken Artemjev és két kollégája az ISS fedélzetén a két oroszbarát ukrajnai szakadár terület zászlaját tartja. A NASA és az Európai Űrügynökség vezetői egyaránt elítélték az akciót, kiemelve, hogy az űrállomás nem szolgálhat háborús propaganda színteréül.
"A Crew–12 küldetés jelenlegi tervek szerint legkorábban február 15-én indulhat. A személyzet Fedjajevből, az Európai Űrügynökség űrhajósából, Sophie Adenot-ból, valamint két egyelőre meg nem nevezett asztronautából áll majd. A legénység várhatóan mintegy fél évet tölt a Nemzetközi Űrállomáson."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
