Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért
Uniós források

Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért

Portfolio
Az Európai Unió lazítana a környezetvédelmi szabályokon, hogy fellendítse a kritikus ásványi anyagok kitermelését, csökkentve ezzel a Kínától való függőséget – írta a Politico.

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta RESourceEU tervét, amely a tiszta energiához és védelmi technológiákhoz szükséges alapvető ásványi anyagok kitermelését kívánja növelni az EU-n belül. Jelenleg az Unió szinte kizárólag importra támaszkodik ezen nyersanyagok beszerzésében.

Jessika Roswall környezetvédelmi biztos szerint

az EU-nak jobban ki kellene használnia természeti erőforrásait, de a különböző környezetvédelmi jogszabályok miatt hosszú várakozási idők és bizonytalanságok nehezítik az új kitermelési, feldolgozási engedélyek megszerzését.

Az Európai Bizottság 2026 első felében felülvizsgálná a vízügyi jogszabályokat, emellett gyorsítaná a bányászati tevékenységek környezetvédelmi engedélyeztetését, és speciális szabályokat fontolgatna a veszélyes vegyi anyagok bányászati felhasználására a REACH-rendelet keretében.

A terv szerint "fel kell oldani a szabályozási szűk keresztmetszeteket a releváns projektek termelésének felgyorsítása érdekében", miközben továbbra is "teljes mértékben fenntartják a munkavállalók, az egészség és a környezet védelmének legmagasabb szintjét".

Brüsszel emellett korlátozná az értékes kritikus nyersanyaghulladékok kivitelét, és módosítaná a hulladékszállításra és címkézésre vonatkozó szabályokat, hogy megkönnyítse az EU-tagállamok közötti hulladék-újrahasznosítást.

Stéphane Séjourné ipari biztos szerint "az EU-ba bekerülő nyersanyagoknak nem szabadna elhagyniuk az Uniót".

Az EU nehéz helyzetben van: egyrészt nyomás alatt áll a vállalkozások részéről, hogy csökkentse a környezetvédelmi követelményeket, amelyeket a versenyképesség akadályának tekintenek, másrészt védenie kell stratégiai autonómiáját, miközben újraindítaná a gazdasági növekedést, csökkenti a károsanyag-kibocsátást és helyreállítaná a biodiverzitást.

A Politico szerint jövő héten várható egy újabb "környezetvédelmi omnibusz" törvényjavaslat, amely egyszerűsítené a környezeti hatásvizsgálatokat a "kiemelt közérdekű" projektek, például villamosenergia-hálózatok és adatközpontok esetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

