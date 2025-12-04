Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért

Az Európai Bizottság szerdán bemutatta RESourceEU tervét, amely a tiszta energiához és védelmi technológiákhoz szükséges alapvető ásványi anyagok kitermelését kívánja növelni az EU-n belül. Jelenleg az Unió szinte kizárólag importra támaszkodik ezen nyersanyagok beszerzésében.

Jessika Roswall környezetvédelmi biztos szerint

az EU-nak jobban ki kellene használnia természeti erőforrásait, de a különböző környezetvédelmi jogszabályok miatt hosszú várakozási idők és bizonytalanságok nehezítik az új kitermelési, feldolgozási engedélyek megszerzését.

Az Európai Bizottság 2026 első felében felülvizsgálná a vízügyi jogszabályokat, emellett gyorsítaná a bányászati tevékenységek környezetvédelmi engedélyeztetését, és speciális szabályokat fontolgatna a veszélyes vegyi anyagok bányászati felhasználására a REACH-rendelet keretében.

A terv szerint "fel kell oldani a szabályozási szűk keresztmetszeteket a releváns projektek termelésének felgyorsítása érdekében", miközben továbbra is "teljes mértékben fenntartják a munkavállalók, az egészség és a környezet védelmének legmagasabb szintjét".

Brüsszel emellett korlátozná az értékes kritikus nyersanyaghulladékok kivitelét, és módosítaná a hulladékszállításra és címkézésre vonatkozó szabályokat, hogy megkönnyítse az EU-tagállamok közötti hulladék-újrahasznosítást.

Stéphane Séjourné ipari biztos szerint "az EU-ba bekerülő nyersanyagoknak nem szabadna elhagyniuk az Uniót".

Az EU nehéz helyzetben van: egyrészt nyomás alatt áll a vállalkozások részéről, hogy csökkentse a környezetvédelmi követelményeket, amelyeket a versenyképesség akadályának tekintenek, másrészt védenie kell stratégiai autonómiáját, miközben újraindítaná a gazdasági növekedést, csökkenti a károsanyag-kibocsátást és helyreállítaná a biodiverzitást.

A Politico szerint jövő héten várható egy újabb "környezetvédelmi omnibusz" törvényjavaslat, amely egyszerűsítené a környezeti hatásvizsgálatokat a "kiemelt közérdekű" projektek, például villamosenergia-hálózatok és adatközpontok esetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images