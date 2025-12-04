  • Megjelenítés
Beindult a Morgan Stanley piaca, erős évre számít a bank
Bank

Beindult a Morgan Stanley piaca, erős évre számít a bank

Portfolio
A Morgan Stanley erős vállalati (M&A) és részvénytranzakciós (IPO) aktivitásra számít a piacon jövőre, ami jót tehet a befektetési bank teljesítményének.

Mo Assomull, a Morgan Stanley befektetési banki üzletágának társigazgatója a New Yorkban tartott Reuters NEXT konferencia egyik panelbeszélgetésében a hírügynökség beszámolója szerint kijelentette:

a vállalati egyesülések és felvásárlások számos ágazatban egészséges mértékben haladnak előre.

Különösen az informatikában, az egészségügyben, az iparban és a pénzügyi szektorban mutatkozik élénk aktivitás, és a makrogazdasági környezet is kedvez a tranzakcióknak.

Szerinte a Trump-kormányzat növekedéspárti irányvonala várhatóan a pénzügyi szektor konszolidációját is ösztönzi. Úgy fogalmazott, hogy a következő években több M&A-ügyletre számítanak a bankszektorban is, részben a kedvezőbb szabályozói környezet, másrészt a hitelintézetek méretbővítési kényszere miatt, ugyanakkor

Még több Bank

Hatalmas lehetőségeket lát Indiában a legnagyobb orosz bank

Készülhet a bankrendszer: nagy bejelentés jön az EKB-tól

Köszönjük, Otthon Start: még soha nem vettek fel ilyen sok hitelt a magyarok

A mesterséges intelligencia területén a befektetők és a bankok is jóval válogatósabbá váltak a vállalatok finanszírozásában

- húzta alá.

A Morgan Stanley harmadik negyedéves nyeresége felülmúlta a várakozásokat, mivel az élénkülő tranzakciós aktivitás rekordbevételt hozott. A bank pénzügyi igazgatója októberben közölte, hogy a befektetési banki ügyeletek történelmi csúcson állnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Köszönjük, Otthon Start: még soha nem vettek fel ilyen sok hitelt a magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility