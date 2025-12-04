Beindult a Morgan Stanley piaca, erős évre számít a bank

A Morgan Stanley erős vállalati (M&A) és részvénytranzakciós (IPO) aktivitásra számít a piacon jövőre, ami jót tehet a befektetési bank teljesítményének.

Mo Assomull, a Morgan Stanley befektetési banki üzletágának társigazgatója a New Yorkban tartott Reuters NEXT konferencia egyik panelbeszélgetésében a hírügynökség beszámolója szerint kijelentette:

a vállalati egyesülések és felvásárlások számos ágazatban egészséges mértékben haladnak előre.

Különösen az informatikában, az egészségügyben, az iparban és a pénzügyi szektorban mutatkozik élénk aktivitás, és a makrogazdasági környezet is kedvez a tranzakcióknak.

Szerinte a Trump-kormányzat növekedéspárti irányvonala várhatóan a pénzügyi szektor konszolidációját is ösztönzi. Úgy fogalmazott, hogy a következő években több M&A-ügyletre számítanak a bankszektorban is, részben a kedvezőbb szabályozói környezet, másrészt a hitelintézetek méretbővítési kényszere miatt, ugyanakkor

A mesterséges intelligencia területén a befektetők és a bankok is jóval válogatósabbá váltak a vállalatok finanszírozásában

- húzta alá.

A Morgan Stanley harmadik negyedéves nyeresége felülmúlta a várakozásokat, mivel az élénkülő tranzakciós aktivitás rekordbevételt hozott. A bank pénzügyi igazgatója októberben közölte, hogy a befektetési banki ügyeletek történelmi csúcson állnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ