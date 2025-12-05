Trump bejelentette: Ukrajna lesz a következő, ahol Amerika békét teremt

Békét teremtünk az egész világon. Olyan szinten rendezünk háborúkat, amilyet még soha nem láttak korábban. Nyolcat már megoldottunk. Még egyet keresünk. Ez az orosz-ukrán konfliktus, ha lehetséges, és szerintem végül eljutunk oda. Meg kell állítanunk, nagyon keményen dolgozunk rajta

- jelentette ki Trump a Fehér Házban tartott karácsonyfagyújtási ünnepség előtt.

Washington korábban egy 28 pontos tervet javasolt az ukrajnai konfliktus rendezésére. A dokumentum elégedetlenséget váltott ki Kijevben és európai szövetségesei körében, akik jelentős módosításokat javasoltak. November 23-án az USA és Ukrajna konzultációt tartott Genfben. Trump később közölte, hogy a békés rendezésre vonatkozó eredeti tervet átdolgozták Moszkva és Kijev álláspontjainak figyelembevételével, és már csak néhány vitás kérdés maradt. Azt is megjegyezte, hogy a pontok számát 19-re csökkentették.

November 30-án az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Floridában találkoztak, hogy megvitassák a konfliktus lezárásának módjait, a gazdasági és biztonsági kérdések hosszú távú megoldásait, az ukrajnai választások kilátásait és a területi kérdést. December 2-án Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben találkozott Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Trump vejével. A fő téma az ukrajnai rendezés volt. A beszélgetés mintegy öt órán át tartott. Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója szerint

a felek megvitatták az amerikai béketerv lényegét.

Olga Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete korábban bejelentette, hogy Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, aki az ország tárgyalódelegációját vezeti, december 4-én az Egyesült Államokba utazik, hogy újabb megbeszélést folytasson Witkoff amerikai elnöki megbízottal.

