A tech-óriás elnöke szerint szó sincs AI-lufiról

A mesterséges intelligenciához köthető részvények a túl gyors és túl nagy árfolyam-emelkedés után nyomás alá kerülhetnek, az iparág egészében azonban nincs lufi – állítja az SK Hynix memóriachipgyártót is tulajdonló dél-koreai konglomerátum vezetője.

Az AI-részvények magas árfolyama miatti aggodalmak már a szélesebb pénzügyi piacokra is átterjedtek. Egyre többen firtatják, hogy a hatalmas mesterségesintelligencia-befektetések mikor hoznak tényleges, kézzelfogható nyereséget.

Nem látok lufit az AI-iparágban

– jelentette ki Cse Tevon, az SK Group elnöke egy szöuli fórumon, amikor a dél-koreai jegybank elnöke az AI-lufi veszélyéről kérdezte.

Ha viszont a tőzsdéket nézzük, az árfolyamok túl gyorsan és túl magasra emelkedtek, és szerintem természetes, hogy jöhet egy korrekciós időszak

– tette hozzá, megjegyezve, hogy az AI-részvények túllépték fundamentális értéküket.

Cse szerint a túllövés a részvényértékeltségekben nem újdonság egy dinamikusan növekvő iparágban. Úgy véli, a mesterséges intelligencia fejlődése hosszabb távon jelentős termelékenységnövekedést fog eredményezni.

Az SK Hynix részvényei egy év alatt 214 százalékkal drágultak, elsősorban az adatközpontokat építő cégek felől érkező erős kereslet miatt. A dél-koreai vállalat októberben újabb rekordnyereséggel zárult negyedévről számolt be, és közölte, hogy a jövő évi chiptermelését már teljes egészében lekötötték a vevők.

