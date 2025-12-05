Gombamód szaporodnak a milliárdosok – nem saját teljesítményükből, csak jó helyre születtek

Minden eddiginél nagyobb vagyont örököltek a milliárdosok házastársai és gyermekei 2025-ben: a svájci UBS bank szerint a 2015-ös adatgyűjtés kezdete óta nem volt példa ekkora öröklési hullámra.

Az idei év áprilisáig tartó 12 hónapban 91 ember vált milliárdossá örökség révén, összesen 298 milliárd dollárnyi vagyonhoz jutva. Ez több mint egyharmaddal haladja meg a 2024-ben mért értéket.

A UBS becslése szerint a következő 15 évben legalább 5900 milliárd dollár száll majd át a milliárdosok gyermekeire.

A vagyonátadások döntő része az Egyesült Államokban megy végbe, ezt követi India, Franciaország, Németország és Svájc. A kép azonban könnyen átrendeződhet, mivel a milliárdosok – különösen a fiatalabbak – rendkívül mobilak. Költözési döntéseiket egyszerre befolyásolja a jobb életminőség iránti igény, a geopolitikai kockázatok mérlegelése és az adózási környezet.

Svájcban a következő másfél évtizedben 206 milliárd dollárnyi vagyon öröklődik tovább. Az alpesi országban a választók a közelmúltban

elsöprő többséggel szavazták le azt a javaslatot, amely 50 százalékos adót vetett volna ki a 62 millió dollárt meghaladó öröklött vagyonokra.

A kritikusok szerint az intézkedés a tehetős emberek tömeges elvándorlását idézhette volna elő.

A milliárdosok kedvelt célországai között szerepel Svájc, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok és Szingapúr. Benjamin Cavalli, a UBS egyik vezetője szerint a vasárnapi népszavazás eredménye tovább növelheti Svájc vonzerejét a vagyonos magánszemélyek körében.

Forrás: Reuters

