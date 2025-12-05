  • Megjelenítés
Gombamód szaporodnak a milliárdosok – nem saját teljesítményükből, csak jó helyre születtek
Üzlet

Gombamód szaporodnak a milliárdosok – nem saját teljesítményükből, csak jó helyre születtek

Portfolio
Minden eddiginél nagyobb vagyont örököltek a milliárdosok házastársai és gyermekei 2025-ben: a svájci UBS bank szerint a 2015-ös adatgyűjtés kezdete óta nem volt példa ekkora öröklési hullámra.

Az idei év áprilisáig tartó 12 hónapban 91 ember vált milliárdossá örökség révén, összesen 298 milliárd dollárnyi vagyonhoz jutva. Ez több mint egyharmaddal haladja meg a 2024-ben mért értéket.

A UBS becslése szerint a következő 15 évben legalább 5900 milliárd dollár száll majd át a milliárdosok gyermekeire.

A vagyonátadások döntő része az Egyesült Államokban megy végbe, ezt követi India, Franciaország, Németország és Svájc. A kép azonban könnyen átrendeződhet, mivel a milliárdosok – különösen a fiatalabbak – rendkívül mobilak. Költözési döntéseiket egyszerre befolyásolja a jobb életminőség iránti igény, a geopolitikai kockázatok mérlegelése és az adózási környezet.

Svájcban a következő másfél évtizedben 206 milliárd dollárnyi vagyon öröklődik tovább. Az alpesi országban a választók a közelmúltban

Még több Üzlet

A tech-óriás elnöke szerint szó sincs AI-lufiról

Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

Az év legbotrányosabb kampánya után felrobbant ez a befektetés - Videó

elsöprő többséggel szavazták le azt a javaslatot, amely 50 százalékos adót vetett volna ki a 62 millió dollárt meghaladó öröklött vagyonokra.

A kritikusok szerint az intézkedés a tehetős emberek tömeges elvándorlását idézhette volna elő.

A milliárdosok kedvelt célországai között szerepel Svájc, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Államok és Szingapúr. Benjamin Cavalli, a UBS egyik vezetője szerint a vasárnapi népszavazás eredménye tovább növelheti Svájc vonzerejét a vagyonos magánszemélyek körében.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor szövetségese lemond a cégbirodalmáról, így máris miniszterelnök lehet

Újabb nagy leépítést jelentettek be Gattyán György cégbirodalmánál - a home office-nak is búcsút intenek

Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte

Elsöprő eredmény született: a svájciak kategorikusan elutasították a szupergazdagok megadóztatását

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék
Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”
Megjött a legfontosabb táblázat a 2026-os minimálbérről - Kiderült, mennyivel lesz nagyobb a bruttó összeg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility