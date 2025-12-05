Íme a teljes lista: ezekben a kerületekben pörögnek a leggyorsabban a lakások

A leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas
a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya,
amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt.
A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt – tette hozzá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A fővárosban a nagy tranzakciószámú kerületek közül két terület mutatott kiemelkedően gyors értékesítési időt:
- A IX. kerület – 55 napos átlag, a teljes budapesti mezőny legjobb eredményével.
- A X. kerület – 63 nap, amely szintén jóval a városi átlag alatt van.
Mindkét kerületben döntően 30–60 m²-es, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások forogtak gyorsan, 35–70 millió forintos ársávban.
Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.
A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96–97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114–125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Vidéki városok: Miskolcon a leggyorsabb az értékesítés
Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 m²-es, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.
A további sorrend:
- Kecskemét – 104 nap
- Székesfehérvár – 110 nap
- Pécs – 113 nap
- Nyíregyháza – 118 nap
- Debrecen – 118 nap
- Tatabánya – 126 nap
- Veszprém – 139 nap
- Szombathely – 149 nap
- Zalaegerszeg – 174 nap
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fordulat az időjárásban: pénteken kisüt a nap, de hétvégére minden megváltozik
Nem hoz havazást a Mikulás.
Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását
A jövőbeli Fed-elnök személyéről is beszélt az USA elnöke.
Olyan világba törnek be most a kriptók, ahol eddig nem volt semmi keresnivalójuk
Megállíthatatlan a kriptók térnyerése.
Gyorsítósávot építenek a fintechek startupoknak, engedély sem kell hozzá
Szokatlan ötletet valósítanak meg Londonban.
Friss jelentés: van egy terület, ahol kritikus szintű az orosz légierő függése a legfontosabb szövetségestől
Az ukránok elleni háború egyik legfontosabb eszközeinél.
Kellemes meglepetés az ipartól
Növekedni tudott a termelés.
Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-befektetőt érint
Már megint próbálkoznak a csalók.
Történelmi fúzió küszöbén Hollywood: a Netflix megveheti a Warner Bros. stúdiót
Nagy átrendeződés előtt a filmes világ.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Portfólióméretek - te mekkorát szeretnél?
A magyar háztartások átlagos vagyona mára 50 millió felett van, a medián nyilván ennél valamivel alacsonyabb. Ez elsőre jól hangzik, azonban nagyon nagy része ingatlanban (főként a saját magu
Óriási metánkibocsátó a mezőgazdaság - pedig ez megakadályozható lenne
A mezőgazdaság a globális metánkibocsátás legnagyobb forrása, amely rövid távon is jelentősen hozzájárul a felmelegedéshez.
Számok
Gyors számítás.
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .