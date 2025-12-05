Íme a teljes lista: ezekben a kerületekben pörögnek a leggyorsabban a lakások

Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon pörögtek a legélénkebben az adásvételek a Duna House friss elemzése alapján. Általánosságban elmondható, hogy a jól árazott, jó állapotú, kisebb lakások adják a leggyorsabban forgó kategóriát, míg a házak szinte minden városrészben hosszú hónapokig is a piacon maradhatnak.

A leggyorsabb kerületekben és városokban jellemzően magas

a kisebb alapterületű, jó állapotú lakások aránya,

amelyek széles vevőkört szólítanak meg és könnyebben finanszírozhatók. Ezekre a szegmensekre stabil kereslet érkezik első lakásvásárlóktól és befektetőktől egyaránt.

A lassabb térségekben ugyanakkor nagyobb arányban jelennek meg a házak és a nagy alapterületű lakások, amelyeknél a vevői döntés hosszabb, a fenntartási költségek magasabbak, és gyakran komolyabb felújítási igénnyel is számolni kell. Ezek együtt jelentősen kitolják az értékesítési időt – tette hozzá Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A fővárosban a nagy tranzakciószámú kerületek közül két terület mutatott kiemelkedően gyors értékesítési időt:

A IX. kerület – 55 napos átlag, a teljes budapesti mezőny legjobb eredményével.

– 55 napos átlag, a teljes budapesti mezőny legjobb eredményével. A X. kerület – 63 nap, amely szintén jóval a városi átlag alatt van.

Mindkét kerületben döntően 30–60 m²-es, jó állapotú, a piaci átlaghoz képest elérhető árú lakások forogtak gyorsan, 35–70 millió forintos ársávban.

Ezeknél a lakástípusoknál a kereslet továbbra is jelentős, ami stabil és gyors ügymenetet eredményez.

A lassabb kerületek közé tartozik például a XIX. kerület (78 nap), a XIII. kerület (91 nap), illetve a XI. és VII. kerület is, ahol már 96–97 nap körüli idő jellemző. A II., III. és VIII. kerületben pedig 114–125 nap között alakul a tipikus eladási idő, elsősorban a nagyobb lakások és a házak magasabb aránya miatt – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Vidéki városok: Miskolcon a leggyorsabb az értékesítés

Országos összehasonlításban a vidéki nagyvárosok közül Miskolc produkálta a legjobb számokat, mindössze 86 napos átlagos értékesítési idővel. A városban főként 40–70 m²-es, közepes vagy jó állapotú lakások keltek el gyorsan, többnyire megfizethető árkategóriában.

A további sorrend:

Kecskemét – 104 nap

Székesfehérvár – 110 nap

Pécs – 113 nap

Nyíregyháza – 118 nap

Debrecen – 118 nap

Tatabánya – 126 nap

Veszprém – 139 nap

Szombathely – 149 nap

Zalaegerszeg – 174 nap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

