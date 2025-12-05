  • Megjelenítés
Itt az újabb fordulat: mégis találkozhat hamarosan Putyin Trumppal
Itt az újabb fordulat: mégis találkozhat hamarosan Putyin Trumppal

Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje szerint reális esély van arra, hogy a két vezető politikus hamarosan találkozik egymással – közölte a TASzSz.

A Zvezda televíziós csatorna kérdezte meg Usakovot, hogy mi a helyzet Vlagyimir Putyin orosz, és Donald Trump amerikai elnökök találkozójával, lehet-e számítani erre a közeljövőben.

Ez minden bizonnyal megtörténhet

– válaszolta erre az elnök segédtisztje.

Hozzátette, hogy Moszkvában a béketárgyalások során a nyári alaszkai csúcstalálkozón megegyezett dolgokhoz ragaszkodtak.

A kijelentés azért is fordulatot jelez, mivel a két államfő októberben arról beszélt, hogy Budapesten találkozhatnak következőnek személyesen, ám ez a lehetőség kútba esett. Akkor az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio azt javasolta Trumpnak, hogy halassza el csúcsot, mivel az oroszok nem hajlandóak semmiféle engedményre.

Az utóbbi napokban ismét felpörögtek az események az ukrajnai békével kapcsolatban, a felek folyamatosan tárgyalnak, ám úgy nézett ki, hogy Moszkva merev ellenállása miatt ismét elmaradhat a találkozó. Usakov szavai azonban arról árulkodnak, hogy a Kreml számol a találkozó lehetőségével. Hasonlóan optimistán nyilatkozott nemrégiben J. D. Vance amerikai alelnök is, aki a közeljövőben várja a konfliktus megoldását.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

