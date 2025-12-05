  • Megjelenítés
Kávéval kezdte a napot a forint, nincs megállás
Deviza

Kávéval kezdte a napot a forint, nincs megállás

Portfolio
Mozgalmas időszak áll a forint mögött: a hét folyamán többször már a 380-as szint környékén járt az euróval szemben a hazai fizetőeszköz jegyzése, majd a tegnap váratlanul gyors gyengülést hozott. A mai napot jól indította a valuta, ha folytatódik a menetelése, hamar korrigálhatja a tegnapi gyengeséget.
Menetel a forint

Folytatódik a forint reggel megkezdett erősödése, az euróval szemben már 381,6-nál jár a jegyzés.

Nem csupán a hazai fizetőeszköz, de a régiós devizák is jól indítják a napot.

A mai erősödés mögött nem áll egyértelmű hír. A hangulatot némileg javíthatta az európai piacokon a meglepően kedvező német gyáripari rendelési adat.

Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!

A német gyáripari rendelések a várakozásokat messze felülmúló kiugrást mutattak októberben. A bővülést a nagy szállítási eszközök kategóriája húzta – ez már a várva várt kormányzati élénkítés hatása lehet. A friss adatok tovább erősítik a reményt, hogy az utolsó negyedévet már növekedéssel zárja a német gazdaság. Mindez jó hír Magyarországnak is, ami erősen függ Európa legnagyobb gazdaságának teljesítményétől.

Tovább a cikkhez
Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!
Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását

Trump stábja azt mérlegeli, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter a tárca vezetése mellett átvegye a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának (NEC) irányítását is - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását
Kávéval kezdte a napot a forint

Míg a tegnapi napot a 381-es szint környékén kezdte a forint, este 9-re már a 383 felé is gyengült a közös európai valutával szemben. A mai napon a nemrég publikált német gyáripari rendelési adatok hozhatnak mozgást ezen a piacon, délután pedig az USA-ból érkező lakossági fogyasztásra és hangulatra figyelünk. A napot eddig némi erősödéssel kezdte a hazai valuta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kellemes meglepetés az ipartól

Az év utolsó negyedévének kezdetén erősíteni tudott a hazai ipar, és a második egymást követő hónapban produkált növekedést. Az összkép azért még így sem szívderítő.

Tovább a cikkhez
Kellemes meglepetés az ipartól

