Kávéval kezdte a napot a forint, nincs megállás

Folytatódik a forint reggel megkezdett erősödése, az euróval szemben már 381,6-nál jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem csupán a hazai fizetőeszköz, de a régiós devizák is jól indítják a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai erősödés mögött nem áll egyértelmű hír. A hangulatot némileg javíthatta az európai piacokon a meglepően kedvező német gyáripari rendelési adat.