Az év legbotrányosabb kampánya után felrobbant ez a befektetés - Videó

A kampány, amely a “Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans” nevet viseli, a vállalat történetének eddigi legdrágább marketingakciója volt.

Bár a reklámfilmet, valamint annak üzenetét számos kritika érte, elmondható, hogy

a számok nem hazudnak.

A harmadik negyedév ugyanis hatalmas sikert és rekordbevételt hozott az American Eagle számára, jócskán felülmúlva még a legoptimistább elemzői várakozásokat is.

A vállalat nettó eredménye az időszakban 91,3 millió dollár volt, ami részvényenként 53 centnek felel meg, ez jóval magasabb, mint az egy évvel ezelőtti 80 millió dolláros, illetve 41 centes értékek..

A menedzsment szerint ráadásul ez a lendület a negyedik negyedévben is kitarthat, ezért a vállalat jelentősen megemelte éves eredményvárakozását: a korábbi 255-265 millió dolláros sáv helyett már 303-308 millió dollárral számolnak.

A kasszasikernek bizonyuló reklám tehát a befektetők számára is bőségesen megtérült:

augusztus eleje óta 140 százalékot emelkedtek az American Eagle részvényei.

Aki pedig még nem látta a reklámfilmet, itt megtekintheti:

Címlapkép forrása: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images