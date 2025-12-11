Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen és internetes közösségi oldalán jelentette be a vízumkonstrukciót, amely nagyobb befektetés esetén állandó tartózkodást tesz lehetővé a bevándorlók számára az Egyesült Államokban, és megnyitja az utat az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez.
Donald Trump a fehér házi eseményen Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és technológiai cégek vezetőinek jelenlétében közölte, hogy még aznap elérhetővé válik a jelentkezési felület és a tájékoztató honlap a bevándorlás iránt érdeklődő tehetős emberek számára. Hozzátette, hogy a "Trump Aranykártya" program az állandó tartózkodást lehetővé tévő zöld kártyához hasonlatos, ugyanakkor
több előjogot és erősebb utat jelent az állampolgárság megszerzése felé.
Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett "Trump Platina Kártya" és a "Trump Vállalati Aranykártya", a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.
Az aranykártya feltétele, hogy
- a külföldi kérvényező 1 millió dollár (kb. 327 millió forint) költségvetési hozzájárulást tegyen,
- és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket.
- Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető "rekord idő alatt", a CNN szerint heteken belül hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.
A platina kártya még egyelőre nem elérhető, de a tervek szerint 5 millió dolláros (kb. 1,6 milliárd forintos) költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít. Az adminisztráció azt ígéri, hogy a platina tagok "legfeljebb 270 napot tölthetnek az Egyesült Államokban anélkül, hogy az USA adót vetne ki a nem amerikai származású jövedelmükre."
A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy külföldi alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül.
A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz (mintegy 655 millió forint) köti azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően amerikai állampolgárságot szerezzenek.
Donald Trump a közelmúltban már ismertette elképzelését, amelynek célja, hogy – mint fogalmazott – hosszú évek tömeges illegális bevándorlása után az amerikai adófizetőknek hasznot hozzon a legális bevándorlás rendszere.
Howard Lutnick korábban bírálta a hagyományos zöldkártya-programot, azt állítva, hogy ez arra kényszeríti az Egyesült Államokat, hogy a bevándorlók "alsó negyedét" engedje be.
Mi csak a rendkívüli, legfelső szinten lévő embereket fogjuk befogadni
- vélekedett a kereskedelmi miniszter.
A nemzeti gárdisták elleni washingtoni fegyveres támadás árnyékában, melyet egy afgán menedékkérő követett el két hete, a Trump-adminisztráció 19 nem európai országot bevándorlási tiltólistára helyezett. Erről itt írtunk bővebben.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
