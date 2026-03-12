  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést

Nyugati katonai elemzők hírszerzési adatokra támaszkodva arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz fegyveres erők a leépülés olyan szakaszába léptek, amelyet már a rakéta- és dróngyártás gyors felpörgetése sem képes megállítani - tudósított a RBK.

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint a folyamat átfogó jellegű, és

az orosz haderő általános minőségét érinti.

Bár a fegyverek mennyisége növekszik, a hadsereg állapota, képességei és minőségi mutatói folyamatosan romlanak. A hadiipar megerősítése – beleértve az új rakéták és drónok gyártását – nem tudja kompenzálni ezt a hanyatlást.

Több nyugati szakértő már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország súlyos problémákkal küzd a tapasztalt altiszti állomány hiánya, valamint a leharcolt nehézpáncélosok miatt. Hiába állt át a moszkvai vezetés a hadigazdaságra, az orosz fegyverrendszerek és a modern nyugati eszközök közötti technológiai szakadék folyamatosan mélyül.

Közben Ukrajna célzott csapásokkal igyekszik tovább gyengíteni az orosz hadiipart. Március 10-én az ukrán erők találatot mértek a brjanszki Kremnij üzemre, ahol a rakétákhoz szükséges kulcsfontosságú alkatrészeket gyártják. Ezt megelőzően, február 20-án a votkinszki gyárat érte támadás, amelyhez az ukrán fél a saját fejlesztésű Flamingo rakétáit vetette be.

