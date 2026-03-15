Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, folytatja az iráni háborút

Trump szerint Irán kész megállapodást kötni a háború lezárásáról,
Washington azonban az eddigieknél kedvezőbb feltételeket követel.
Az elnök nyilatkozata egyértelművé tette, hogy a közeljövőben nem várható enyhülés az összecsapásokban. Ezek a harcok szinte teljesen megbénították a hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ kőolajexportjának mintegy ötöde.
Trump egyúttal felszólított más országokat is, hogy küldjenek hadihajókat a szoros szabad hajózhatóságának fenntartása érdekében. Az elnök konkrétan Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot nevezte meg a nemzetközi tengerbiztonsági művelet lehetséges résztvevőiként.
Irán alkut akar kötni, én viszont nem akarom megkötni, mert a feltételek még nem elég jók”
– nyilatkozta Trump az NBC-nek egy interjúban, hozzátéve, hogy egy a megállapodásnak tartalmaznia kellene Teherán kötelezettségvállalását nukleáris ambícióinak feladására.
Trump egyre nagyobb belföldi nyomással szembesül, lévén a háború káoszt okoz a Közel-Keleten, a globális olajárak pedig hordónként 100 dollár körülire emelkedtek, miután Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Trump úgy véli, az amerikai benzinárak csökkenni fognak, amint a harcok véget érnek.
A háború két hete tart, a térségben mostanáig mintegy 3750 ember vesztette életét a kormányoktól és civil szervezetektől származó adatok szerint. Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency közlése szerint az elmúlt két hétben több mint 3000 embert öltek meg Iránban, tucatnyian haltak meg az Öböl-menti országokban és Izraelben, míg az Egyesült Államok 11 katonáját veszítette el.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
