  • Megjelenítés
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, folytatja az iráni háborút
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök elutasította az Iránnal kötendő megállapodás aktuális feltételeit, és addig nem hajlandó békét kötni, amíg Irán nem adja fel nukleáris törekvéseit - írja a Bloomberg. A konfliktus továbbra is megbénítja a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, és felforgatja a globális energiapiacokat.

Trump szerint Irán kész megállapodást kötni a háború lezárásáról,

Washington azonban az eddigieknél kedvezőbb feltételeket követel.

Az elnök nyilatkozata egyértelművé tette, hogy a közeljövőben nem várható enyhülés az összecsapásokban. Ezek a harcok szinte teljesen megbénították a hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ kőolajexportjának mintegy ötöde.

Trump egyúttal felszólított más országokat is, hogy küldjenek hadihajókat a szoros szabad hajózhatóságának fenntartása érdekében. Az elnök konkrétan Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot nevezte meg a nemzetközi tengerbiztonsági művelet lehetséges résztvevőiként.

Még több Globál

Irán alkut akar kötni, én viszont nem akarom megkötni, mert a feltételek még nem elég jók”

– nyilatkozta Trump az NBC-nek egy interjúban, hozzátéve, hogy egy a megállapodásnak tartalmaznia kellene Teherán kötelezettségvállalását nukleáris ambícióinak feladására.

Trump egyre nagyobb belföldi nyomással szembesül, lévén a háború káoszt okoz a Közel-Keleten, a globális olajárak pedig hordónként 100 dollár körülire emelkedtek, miután Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Trump úgy véli, az amerikai benzinárak csökkenni fognak, amint a harcok véget érnek.

A háború két hete tart, a térségben mostanáig mintegy 3750 ember vesztette életét a kormányoktól és civil szervezetektől származó adatok szerint. Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency közlése szerint az elmúlt két hétben több mint 3000 embert öltek meg Iránban, tucatnyian haltak meg az Öböl-menti országokban és Izraelben, míg az Egyesült Államok 11 katonáját veszítette el.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility