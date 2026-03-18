Váratlan fordulat: kiderült, mi áll valójában Trump és Oroszország titokzatos közeledése mögött

Egy névtelenséget kérő amerikai kormányzati tisztviselő azt mondta a lapnak:
az Oroszországgal való "szorosabb kapcsolat" kialakítása "egy egészen más erőegyensúlyt teremthetne Kínával szemben".
Ez magyarázhatja, hogy a Trump-csapat – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az elnök veje – miért tart ki a tárgyalások mellett több mint tizenöt hónapnyi eredménytelen egyeztetés után is és magyarázatot adhat arra is, hogy Trump miért kritizálja nyilvánosan Zelenszkij elnököt.
A stratégia lényege, hogy Washington gazdasági ösztönzőkkel és befektetésekkel próbál közeledni Moszkva felé, bízva abban, hogy ezzel meglazíthatja az orosz-kínai szövetséget.
A lap úgy látja, ehhez hasonlóan Venezuela, Kuba, Irán és Panama ellen irányuló lépések mind Kína globális befolyásának visszaszorítását szolgálják.
Alexander Gray, aki Trump első ciklusában a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke volt, a tervet Henry Kissinger hidegháborús Kína-politikájához hasonlította. Washington akkoriban Pekinget próbálta leválasztani a Szovjetunióról. Fred Fleitz, a testület egy másik volt kabinetfőnöke úgy fogalmazott:
Trump "helyesen látja, hogy az egyre szorosabb orosz-kínai szövetség nagyobb fenyegetést jelent az Egyesült Államok biztonságára, mint maga az ukrajnai háború".
Az ukrán fél ugyanakkor szkeptikus a tervvel kapcsolatban. Egy ukrán diplomata a német Ostpolitikra utalva kifejtette, hogy az ilyen közeledési kísérleteknek már volt előzménye, ám azok semmilyen eredményre nem vezettek. Hozzátette: Oroszországot és Kínát végső soron az köti össze, hogy "gyűlölik az Egyesült Államokat mint a demokrácia jelképét", és ezt a köteléket rendkívül nehéz felülírni.
Az elemzők többsége szintén kétkedve fogadja az elképzelést. Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies (FDD) Kína-programjának igazgatója szerint az orosz-kínai partnerség "elméletben vonzó célpont, a gyakorlatban azonban vasszilárd lábakon áll". Úgy véli, a legvalószínűbb kimenetel egy Oroszországgal folytatott korlátozott taktikai együttműködés lehet, nem pedig egy tartós szakítás Pekinggel. Adam Savit, az America First Policy Institute Kína-politikai igazgatója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország hanyatló hatalom, és egyértelműen alárendelt fél a Pekinggel fenntartott viszonyban. Véleménye szerint a Moszkvához való közeledés ugyan bonyolíthatja Kína stratégiai helyzetét, de önmagában nem jelent majd döntő változót az amerikai-kínai nagyhatalmi versengésben.
Von der Leyen kezébe veszi a tárgyalásokat – személyesen utazik a világ másik végére
Nehezebb a helyzet, mint amire számítottak.
Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja
Közel 70 ezer dolgozó szüntetheti be a munkát.
Leállt a berlini repülőtér, rengeteg az érintett
Közel 500 járat működését zavarja ez meg.
Találat ért egy atomerőművet a háború tépázta Iránban – Figyelmeztetett az atomügynökség vezetője
A főigazgató visszafogottságra szólított fel.
Hiába a brüsszeli temu-vám, semmi sem fogja vissza a kínai áruáramlást
A határozott lépések ellenére továbbra is túl sok a kihasználható kiskapu.
Magyarországról jött az első AI ügy az Európai Bíróságon – nem a szerzők, a kiadó perelt
Fontos kérdést tárgyaltak.
Kifakadt Trump: "ostoba hibát" vétett a NATO – Megbukott Európa az elnök tesztjén?
Trump szerint a tervekhez képest jobban áll a háború.
„Lefejezni és delegálni” – Mennyiben vált be Trump stratégiája Iránban?
Nem látni egy olyan iráni vezetést, amely képes alkut kötni az USA-val, és azt be is tudja tartani.
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
