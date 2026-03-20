Úgy néz ki, egyelőre vége van: befejezi kulcsfontosságú misszióját a NATO - Váratlan fordulatot hozott az iráni háború

Átmenetileg kivonultak a NATO-katonák Irakból és befejezte a katonai szövetség az országban zajló missziót – írta meg az Al-Dzsazíra.

A lap iraki források alapján azt írja:

az egész NATO-misszió kivonult Irakból, csak egy nagyon kis létszámú támogatószemélyzet maradt.

Ez csak átmeneti kivonulás. Aggódnak a kialakult helyzet miatt”

– mondta a lap egyik bagdadi forrása.

A lap idézi a NATO szóvivőjét is, aki annyit ismert el, hogy „változik” a misszió a kialakult helyzet miatt.

Az iráni háború miatt a magyar misszió is kivonult Irakból korábban. A NATO-katonák által használt támaszpontokat, reptereket és a NATO-országok diplomáciai épületeit többször is támadás alá vette az iráni haderő a háború kezdete óta. A NATO hivatalosan nem vesz részt az iráni háborúban.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images / A címlapkép illusztráció.