Tovább száguld az irodapiac, de gyűlnek a kérdőjelek

2020 harmadik negyedévében 4 irodaépületben, összesen 59 785 négyzetméterrel bővült a budapesti modern irodaállomány. Átadásra került:

a Váci úti folyosón az 2 ) Agora Hub (34 500 m

a Nordic Light Trio (13 285 m 2 )

) Befejeződött a Gizella Loft felújítása (8500 m 2 ) a Nem-Központi Pest alpiacon,

) a Nem-Központi Pest alpiacon, valamint az Irányi Palace felújítása (3500 m2) a CBD-ben.

A Nem-Központi Pest alpiacon egy irodaház (2360 m2) saját tulajdonba került. Továbbá, egy irodaház a Buda Központ alpiacon (1850 m2) kikerült a modern bériroda állományból, és egy másik a Pest Központ alpiacon (8780 m2) időszakosan a folyamatban lévő fejlesztések közé lett sorolva.

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) - melynek tagjai: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Eston International, JLL és Robertson Hungary - óközzéteszi 2020 harmadik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését.

A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 3 856 750 m2-t tesz ki, melyen belül 3 242 000 m2 „A” és„B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 614 750 m2 saját tulajdonú irodaház található.

Az üresedési ráta 8,1%-ra nőtt, ami 0,8 százalékpontos negyedéves emelkedésnek felel meg, míg éves szinten 2,2 százalékpontos növekedést jelent.

2020 harmadik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát, 3,5%-ot az Észak-Buda alpiacon regisztráltuk, míg a legmagasabb üresedési ráta (33,0%) továbbra is az Agglomerációban mérhető. A nettó abszorpció a harmadik negyedév során 6480 m2-t tett ki.

A bruttó kereslet 2020 harmadik negyedévében 79 350 m2-t tett ki, ami az előző év azonos időszakához mérten 59%-os visszaesést jelent.

A teljes keresleten belül továbbra is a szerződéshosszabbítások képviselték a legnagyobb arányt. 2020 harmadik negyedévében a bérbeadási volumen 36%-a szerződéshosszabbítás volt, az új szerződések a kereslet 26%-át tették ki, a bővülések részaránya 17%-ot, az előbérleti szerződések 18%-ot képviseltek. A saját tulajdonba vételi tranzakció a kereslet 3%-át jelentette.

A legmagasabb bérlői aktivitást Dél-Budán mérték, a teljes volumen 27%-át itt kötötték le. A második legaktívabb alpiac a Váci úti irodafolyosó volt 25%-os részesedéssel, míg a teljes volumen 16%-a a Nem-Központi Pest alpiacon realizálódott. A BRF összesen 106 bérleti szerződést regisztrált a harmadik negyedév során, a tranzakciók száma 25%-kal esett vissza 2019 azonos negyedévéhez viszonyítva. A tranzakciók átlagos mérete 749 m2 volt.

9 szerződést kötöttek 2000 m2-re vagy annál nagyobb területre: 1 előbérlet, 4 bővülés, 3 hosszabbítás, 1 új és 1 saját tulajdonba vételi tranzakcióval. A legnagyobb ügylet a Vodafone 14 140 m2-es előbérleti megállapodása volt a Budapest One P2-ben Dél-Budán. A legnagyobb szerződéshosszabbítást egy közel 4800 m2 nagyságú területen a Nem-Központi Pest alpiacon, a legnagyobb bővülést 2600 m2-en írtak alá az Infopark B épületében.

Feltűnő, hogy új előbérleti szerződésből nem volt kirívóan alacsony mennyiség, ami azt jelentheti, hogy az újonnan épülő házak nagyon vonzóak a korábban is modern irodaházban működő és most a költözést választó cégek számára. Viszont ami az elképesztő bizonytalansági faktor miatt már az előző negyedévben is látható és továbbra is folytatódott, hogy a megújítások (szerződéshosszabbítások) rendkivül alacsony volumenen stagnálnak az elmúlt negyedévekben. Míg 1 évvel ezelőtt mintegy 120 ezer m2-erre kötöttek hosszabbítást egyetlen negyedév alatt, addig a legutóbbi 3 hónapban ez a 30 ezret sem érte el. Nyilván a cégek kivárásra játszanak, hiszen rengeteg továbbra is a bizonytalanság a munkavégzéssel és a jövőbeli működéssel, illetve az erre visszavezethető területigénnyel kapcsolatban.