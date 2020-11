Ilyen lesz a hazai ingatlanpiac a koronavírus-járvány után

A járvány első hullámát átvészeltük, de vajon hogyan menjünk tovább? Sokan nehéz helyzetben vannak, így fontos kérdés, hogy mit lehet tenni ott, ahol az állami segítség nem elegendő. Míg az előző válság pénzügyi válság volt, a mostani nem az, most van likviditás, így a kérdés, hogy milyen termékbe érdemes most befektetni, hiszen egyértelmű, hogy pénz van a piacon – tette fel a kérdést Kibédi Varga Lóránt MRICS , Managing Director, CBRE Hungary, a Property Investment Forum 2020 online konferencián. A szakértők emellett a kivitelezési költségek változásának hatásairól is beszéltek.

Most csak a jelenről beszélünk, mivel a következő évekről senki nem tud semmit. Úgy gondolom, az iroda és a közösségi területek nem fel, sokkal inkább átértékelődnek. Tény, hogy az otthoni munka is lehet hatékony, de mindenkinek hiányzik egyfajta humán interakció. Mind az otthonokban, mind az irodákban fajlagosan több térre lenne szükség ahhoz, hogy a tehetségek továbbra is a cégünket válasszák. Amit azonban a vállalatok most megspórolnak, annak egy részét a dolgozók otthon fizetik ki, így nem biztos, hogy minden visszatér a régi mederbe – hangsúlyozta Dános Pál MAISz, MRICS, igazgató, KPMG, aki azt is hozzátette, hogy a mostani helyzetben különösen nagy kihívást jelent az ingatlanok értékének megállapítása.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy melyek azok a folyamatok, amik valóban alapjaiban formálják át az ingatlanpiacot a következő 5-10 évben azt mondanám, hogy bár a home officenak is van létjogosultsága, de az e-kereskedelem az, ami iszonyatosan nagyot ugrott az elmúlt időszakban. Ennek ellenére a retail és a közösségi terek is vissza fognak jönni, nem is csak a vásárlás, sokkal inkább a közösségi élmény miatt. Amint túl leszünk a járványon a retail újra kedvelt asset lesz, most azonban mind a bérlőknek, mind a bérbeadóknak nehéz a helyzete, így egyéni élethelyzetek alapján a tulajdonosoknak egyenként kell leülni a bérlőkkel és az alapján meghatározni a segítség mértékét. Jó hír mindenesetre, hogy van befektetői érdeklődés, rossz hír viszont, hoz egy nem annyira az intézményes befektetők irányából jön, sokka inkább az opportunista befektetők irányából, de összességében bízom a gyors helyreállásban – mondta el Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary.

A mostani körülmények hatására sem számítok strukturális változásokra. Az emberek alapvetően társas lények, így továbbra is keresni fogják a lehetőséget, ahol találkozni tudnak és együtt tudnak lenni.

A munkahely sem csak a munkavégzés helyszíne, hanem egyben találkozási helyszín is így a közösségi terek nem le, sokkal inkább felértékelődhetnek a jövőben.

– hangsúlyozta Dr. Gyorgyevics Benedek, vezérigazgató, Városliget Zrt. A szakértő szerint a kivitelezői piac megszokta az előző évek túlterhelését, 2018-2019-ben ugyan erős kapacitáshiány volt, a stadionátadások környékén lecsökkent a munkaerő, de 2019 közepétől megjelent egy optimalizáció, így most nem érezzük a kapacitáshiányt. A Városligetben is zajlanak a fejlesztések, melyek a kulturális és közösségi élményt is adnak, így a belföldi turizmusnak a jövőben is egy fontos eleme lesz.

A tavaszi lockdown egy teljesen más helyzet volt, mint a mostani, mostanra mindenki elkezdte keresni a visszautat, a pandémiához egyre jobban alkalmazkodunk. Jövő ilyenkorra egy pozitív gazdaság várható, a vállalatok készülnek arra, hogy ha jól alakul a vakcina fejlesztése, akkor a home office mennyire tud majd hatékonyan üzemelni. Éppen ezért új irodák létrehozásában bátrak vagyunk, 2008-ban a hatalmas üresedési ráta mellett is volt igény irodákra, így most is bízunk abban, hogy felértékelődik a jó lokáció. A most létrejövő szerződések ráadásul stabilabbak is lehetnek, így mi megyünk előre, sőt a szállodafejlesztéseket sem állítottuk le, bízunk abban, hogy amire felépülnek, már nem lesznek lezárások.

A kivitelezési költségekben látunk egy 10-12 százalékos árkorrekciót.

A jövő igényeiről viszont még elhamarkodott következtetéseket levonni, most még nem kell gyökeresen más alaprajzokban és teljesen új struktúrában gondolkodni - emelte ki Dr. Schrancz Mihály, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Felmérésünk szerint a munkavállalóink több mint 50 százaléka azt válaszolta, hogy javított az életminőségén a home office, a felsővezetők körében viszont nem volt ekkora optimizmus, éppen ezért ebből egy hibrid megoldás lehet a jövőben. Irodapiaci szempontból viszont csak akkor lehet a hibrid megoldással költséget csökkenteni, ha a cégek átállnak a shared deskre, ami megint csak vitákhoz fog vezetni a munkavállalók oldaláról. A jövőben a minőségi iroda még jobban felértékelődik, növekedni fog az egy főre jutó irodaterület. Az lehet, hogy a vállalati területigények minimálisan csökkenni fognak, de közel sem 20-30 százalékkal, amiről a májusi előrejelzések szóltak. Hosszú távon alacsony kamatkörnyezetre számítunk és arra, hogy fennmarad a jó befektetési környezet, a mostani takarékosság miatt a covid után akár még több pénz is lehet a világban, ami felértékelheti az eszközöket is, így optimisták vagyunk. A kivitelezésben mi akár 15-20 százalékos árkorrekciót is látunk, de megjelent az építőipar tisztulása is, így reméljük, hogy az 5 százalékos áfa miatt ez a tisztulási folyamat nem áll meg. Úgy gondolom, hogy a retail piac vissza fog pattanni, igaz, hogy nagyobb teret nyert az online, amiben mintegy 5 évet léptünk előre, de még mindig magas az offline, az Etele Plazaban is folyamatosan jönnek az érdeklődők – világított rá Tatár Tibor MRICS, vezérigazgató, Futureal.

Bár az új diplomások nem feltétlenül akarnak otthonról dolgozni, sokkal inkább csapatmunkában, sokan örülnek a home office nyújtotta rugalmasságnak, és a munkáltatók is rájöttek arra, hogy a home officenak nagyobb előnyei is lehetnek a költségek csökkentése szempontjából. Az irodában valószínű, hosszabb távon fog lecsapódni a jelenlegi helyzet, a lokáció, a minőség és a szolgáltatási kör fogja meghatározni az iroda iránti keresletet. A szállodáknál azt látjuk, hogy ugyan volt egy zuhanás, de most már optimistábbak a befektetői várakozások. Továbbra is jó kondíciókkal lehet megállapodni a szállodákkal, akik általában hosszú távra, akár 20 évre terveznek. A retailben nemcsak bérlők és bérbeadók vannak, hanem látogatók is, akikre eddig talán kevésbé figyeltünk. Most az ő megértésükbe fektetünk energiát, a bérlő/bérbeadó/látogatók összehozása a cél – mondta el Ágházi Gyula MRICS, vezérigazgató, Gránit Pólus.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos