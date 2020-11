Bejutottunk az Elysiumba! - Elkészült a hazai elit luxustársasháza (képgaléria)

Évtizedekig rohadt az ország egyik legkülönlegesebb adottságokkal rendelkező épülete (az egykori SZOT-szálló) a Rózsadomb tetején. A teljes elbontás és a terület közparkká alakítása helyett azonban megszületett egy olyan ingatlan, ami szinte egyedülálló kishazánkban. Ez ma a hazai elit luxustársasháza, melyben jelenleg 60 tulajdonos van, és ahol (információink szerint) a Docler Holding 20-nál is több lakást birtokol, és ők is üzemeltetik az ingatlant. Egy ilyen házban pedig a közös költség sem az a tipikus belvárosi bérház kategória, egy modern irodaházéhoz hasonlítható, ami manapság 1000-1500 forint körül mozog négyzetméterenként. A legnagyobb lakás (3 lakásból összenyitva) 420 négyzetméteres. A további matekot az olvasókra bízzuk. Induljon akkor egy kis túra a képgalériában.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az első galériában a legfrissebb állapot, az átadott (kisebb javítások, átalakítások, kialakítások még zajlanak) és működő Elysium képei.

Sok kérdőjel és okfejtés volt az épülettel kapcsoltban, amíg le nem bontották, hogy hogyan is lehet megfelelő minőségű lakóingatlanokat kialakítani az alacsony belmagasságú eredeti vázba építve. A válasz, hogy sehogy, vagyis sehogy sem, ami élhető és gazdaságilag is megérné. Ezért a bontás és újjáépítés volt az egyetlen racionális opció a fejlesztő részére. A másik téma pedig a magasság volt. Az épület 7 szintes lett. A recepció a -2.-on van, és a legfelső szint az 5. emelet. Hogy magasabb lett-e az épület, mint a SZOT-szálló? Igen is meg nem is. A régi képen (forrás: Egykor.hu) is jól látható, hogy az épület tetején volt egy elég nagy alapterületű panorámaétterem is. A mostani épület ugyan magasabb, mint a korábbi, de alacsonyabb, mint az étteremmel kiegészült ráépítéses rész. Szóval ha valaki vitatkozni szeretne a kérdésről, vagy fogadna, akkor ezt jobb, ha tudja előre.

Néhány fontosabb paraméter és hasznos információ

Beruházó: Rózsadomb Panoráma Kft.

Fejlesztő: RED Real Kft.

Tervező: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

Kivitelező: Market Építő Zrt.

Telek területe: 22.653 m2

Beépített terület: 3.251 m2

Zöld terület: 16.136 m2

Értékesíthető, bérelhető nettó terület: 14.195 m2

Lakások száma: 97 db

Az Elysium fejlesztési koncepciója három alapkövetelmény köré épült: a legmagasabb szintű minőség és belsőépítészeti megoldások, az egyedi vevői igények maximális kiszolgálása, mindez a privát szféra, az intimitás biztosítása mellett. Több, mint két hektáros ősfás park veszi körül, és ötcsillagos szállodákkal vetekedő szolgáltatások érthetőek el a lakók és vendégeiek részére.

Az épületben nagyon magas a közösségi területek és szolgáltatások területaránya: lobby, wellness- és fittnessrészleg, jóga- és masszázsszobák, közösségi és privát szaunavilág, játszótér, futópálya, concierge munkaállomás is helyet kapott az Elysiumban. A lakások kivétel nélkül egyedi, használó által kért alaprajzzal és építőanyagokkal kerültek kialakításra. A lakásokban smart home rendszer, az épületben központi automatikai rendszer gondoskodik az ideális energiafelhasználásról, így automatizált árnyékolási, világítási, fűtés-hűtési és szellőztetési protokollok működtetik a házat.

A piaci értékesítés első, zárt szakasza 2018 tavaszán kezdődött, az ingatlanok 80%-a ebben, és az ezt követő nyílt piaci értékesítés keretében az év végéig elkelt. A fennmaradó lakások értékesítését üzleti megfontolásból a társasház elkészültéig elhalasztották, így a 2019-es végleges használatbavételi engedélyt követően került sor még számos tranzakcióra. Az érdeklődés pedig akkora volt, hogy Waberer Györgyék néhány saját használatra szánt lakást is végül inkább eladtak.

Látvány vs. valóság

Egy újabb galéria, melyben a megjelent látványterveket gyűjtöttük össze. Érdemes összehasonlítani a megvalósult képekkel. A virtuális hölggyel és az ugráló gyerekekkel nem találkoztunk ma a wellness részlegen, de egyébként szinte minden részlet stimmmel.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 06. 25. Bámulatos fotók a rózsadombi luxusprojektről - Ide költözhet a magyar elit

Utolsó képek a bontás előttről

És ne felejtsük el, hogy honnan indult mindez. Az "Elképesztő képek! Ez vár Budapest milliárdosaira" című cikkünkben képriportot olvashatnak még 2014-ből, amikor a CIB Csoport bejelentette, hogy megválna a Rózsadombon lévő, városképet romboló ingatlanától, az egykori SZOT-üdülőtől. A Portfolio akkor megtudta az ingatlan értékesítésével megbízott Cushman & Wakefieldtől, hogy az ország egyik legexkluzívabb telkén lévő ingatlan kínálati ára 16 millió euró, azaz közel 5 milliárd forint volt. Amit meg is mutattak nekünk.

Kapcsolódó cikkünk 2014. 06. 06. Elképesztő képek! Ez vár Budapest milliárdosaira

Illetve rengeteg kapcsolódó cikkünk a témában: