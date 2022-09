A home office után az aszály is átformálja a dísznövény-piacot

A járvány okozta home-office hullám után idén várhatóan a szokatlanul száraz, aszályos és sorozatos hőhullámokkal sújtott nyár hatása alakítja át a hazai dísznövény-kertészeti piacot. Az említett tényezők mind a kereslet mennyiségében, mind pedig annak szerkezetében érdemi változásokat hoztak az elmúlt években. A szokásos gyep és sövény helyett mára komplexebb, mediterrán jellegű kertek terjednek el, amelynek kialakításához a vevők elvárják a szaktanácsadást – online formában is.

A karanténintézkedések nyomán már önmagában jelentősen megélénkült az igény a kisebb-nagyobb kerttel rendelkező ingatlanok iránt, valamint a home office terjedésével a közvetlen környezet is nagyobb hangsúlyt kapott sokak életében.

A kert felértékelődése, annak fontossága mellett a klimatikus kihívások is átalakítják a lakóházak környezetét, mindez pedig visszahat a dísznövény-piacra.

Növekvő forgalom, változó igények

Leber-Mogyorósi Dóra, a dísznövény-webshopként üzemelő Gardencentrum.hu Kft. ügyvezetője szerint az elmúlt években egyértelműen visszaigazolja a forgalom növekedése azt, hogy a járvány óta megnövekedett az igény a kertre és az ahhoz kapcsolódó kertépítésre – a változások hatására mintegy 36 százalékos bővülést könyvelhettek el az értékesítésben.

„Az elmúlt két év megmutatta, hogy otthonunk környezete mennyit számít mentális egészségünk megőrzésében. A legtöbb ügyfél vágyik a minél igényesebb és funkciókban is gazdag kerti környezetre” – mondta el a cégvezető. „Volt, akinek ez már korábban is az élete részét képezte, de sokan a járvány alatt kaptak kedvet a kert szépítéséhez.

A járvány időszakban vélhetően a korlátozott programlehetőségek és a sok otthon töltött idő miatt számos család belevágott a kert szépítésébe, és az így kialakult terek meghozták a további lendületet a kertészkedéshez. Kezdetben főleg a budapesti agglomerációban élénkült meg ez a forgalom, de mára országossá vált a jelenség.

Iroda a kertben

A vevők visszajelzései révén az is kiderül, hogy nem csupán a szabadidő és a pihenés terepe lett a kert, hanem – a megváltozott, atipikus foglalkoztatási szerkezet miatt – egyre inkább a munkának is.

Mindazok, akik home office-ban, egy laptoppal és egy telefonnal dolgoznak, egyre inkább a kertben teszik ezt. A karantén időszaka alatt kissé szűkké vált szobák után sokan azzal az igénnyel jelentkeznek, hogy szeretnék a mindennapi tevékenységeiket a kertre is kiterjeszteni, azon belül egyfajta privát területet kialakítani.

Mindez a forgalom szerkezetében is változást hozott. Míg kezdetben a legtöbben a gyepet és esetleg a sövényeket részesítették előnyben, hamar felmerült az igény a változatosabb virágágyások, kisebb sziklakertek kialakítására, és a kint végzett munka terjedésével egyre inkább az árnyékot adó virág- vagy szőlőlugasok is népszerűbbek.

Vagyis a jelenleg keresett termékkör jóval sokrétűbb, mint akár két-három évvel ezelőtt.

Igénylik a tanácsadást

A változásokkal együtt az is megfigyelhető, hogy már nem csak a terméket keresik a vásárlók. Az elképzelésekhez és vágyakhoz ugyanis a legtöbb esetben nem párosulnak kertészeti ismeretek, szaktudás, ezért a vevők egyre inkább igénylik a szaktanácsadást is. Ennek biztosítása jóval nehezebb a dísznövénypiac résztvevői számára is, mint a termékek puszta értékesítése, a verseny ugyanakkor rákényszeríti a kereskedőket arra, hogy ne csak árut, hanem szolgáltatást is adjanak, ezt ugyanis az egyre több igénnyel fellépő vevők ma már kifejezetten elvárják. „A termékértékesítés ma már nem elég ezen a piacon.

Az ügyfelek komplex igényekkel jelentkeznek, amelyek kertépítési, növényvédelmi, tápanyagutánpótlási ismereteket, összességében kertészmérnöki szaktudást követelnek meg

– fogalmazott Leber-Mogyorósi Dóra.

Azonnal küldik a képet

Az ügyvezető szerint a piaci szereplőknek mindezt az online értékesítés keretében is biztosítaniuk kell, ennek érdekében lényegében bármely csatornán, így telefonon, e-mailben vagy azonnali üzenetküldő alkalmazásokon keresztül is történhet a tanácsadás. Mindez még a hagyományos, szóbeli tanácsadásnál is hatékonyabb lehet.

Sokat segít nekünk is, hogy a vevők nem elmondják, mi a megoldandó probléma, hanem azonnal képeket készítenek és ezeket küldik el.

Ezeken sokkal jobban látszik, hogy milyen adottságok mellett milyen problémákkal szembesülnek és azonnal tudunk ezekre reagálni.”

Olasz és spanyol példák

A legújabb változást az idei, rendkívül súlyos aszály hozta el, amely sokakat ráébresztett arra, hogy a korábban megszokott kertek csak nagy erőfeszítések, komoly vízpazarlás árán, vagy sok esetben sehogy sem tarthatóak fenn. A választ a mediterrán kertek jelentik, amelyeket az utóbbi években sokan láthattak a déli országokban.

Számos vásárló az idei száraz szezon után az Olasz- vagy Spanyolországban látottakhoz hasonló tereket szeretne kialakítani.

„Jelenleg egyértelmű trend az, hogy sokan feladják a gyepet, a nyári hőség tapasztalataiból kiindulva fát akarnak ősszel telepíteni, illetve keresik az olyan szárazságtűrő növényeket, mint a levendula, a babérmeggy, illetve hangulatos fűszerkertek kialakításába kezdtek, ahol a bazsalikom, a rozmaring és a borsikafű, kakukkfű népszerű választás.

Számos olyan növény van, például egyes pálmafélék vagy a délfenyő, amelyek eddig nem bírták a hideget a mi klímánkon, manapság viszont már gond nélkül áttelelnek.

Fel kell készülni a klímaváltozásra, de az emberek egyértelműen nem akarják feladni a kertet, így igyekeznek a déli országokból ellesett megoldásokhoz hasonlót kialakítani itthon is.”