A válságban az ingatlanpiac is érintett: lesz egy mélyrepülés, amit két-három év alatt kimozoghatunk

"Elég nagy kihívás előtt állunk az ingatlanszektorban, mindenki - itt a konferencián is - a bizonytalanságról beszél. Ingatlanportfólióval rendelkezünk, így ki kell találnunk, hogy a következő változó időkben az ingatlant mint alapterméket, kiegészítve szolgáltatásokkal, hogyan tudjuk a piac számára attraktívvá tenni. A mindenhol érzékelhető energiaválság az ingatlanpiacot is érinti: ma a legnagyobb kihívás, hogy a bérlőinknek nem tudjuk megmondani, hogy milyen üzemeltetési díjat fognak fizetni 1-6 hónap múlva a fluktuáló energiaválság miatt. Egy ingatlantulajdonos számára a biztonságot az fogja jelenteni, ha kiszámítható, kalkulálható energiaárat - még ha drága is - tud adni a bérlőinek. Ma ez nagyon nehéz, de össze lehet rakni egy olyan energiabeszerzési portfóliót, ami egyes alternatív és akár saját tulajdonú energiaforrások beépítésével ezt a biztonságot megadja. Szerintem válságtól kell tartani, amiben az ingatlanpiac is érintett. Lesz egy mélyrepülés, a jövő év nehéz lesz, de európai viszonylatban ezt talán ki fogjuk mozogni a következő két-három év alatt" - mondta el Gereben Mátyás, a CPI Hungary országmenedzsere a Property Investment Forum 2022 konferencián egy videóinterjúban.