Ez mentheti meg az építőipart? – Akár ötödével csökkenthető lenne a beruházások költsége

Az építőipari beruházásoknál gyakran előfordul, hogy kicsúsznak a tervezett időkeretből, illetve jellemző probléma, hogy időnként a költségek is jócskán meghaladják a tervezettet. A zsaluzatok és állványzatok értékesítésével, bérbeadásával és az ehhez tartozó mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó PERI Kft. műszaki osztályvezetője szerint ezen jelentősen javítana, ha az állami, illetve nagy volumenű beruházásoknál – számos nyugati ország gyakorlatához hasonlóan – kötelezővé tennék a BIM (Building Information Modeling) szemléletmód alkalmazását, amely módszertan lehetővé teszi egy építési projekt összes szereplője számára a közös platformon való munkát és tájékozódást. Éppen ezért számos piaci szereplő már alkalmazza a megoldást. Az elfogadásra váró új építési és beruházási kerettörvény már elő is írja a BIM kötelező használatát az állami beruházásoknál.

Az építőipar a gazdaság egyik húzóágazata, a szektorális beruházások körülbelül 40 százaléka állami megrendelés, ezért a tavaly felfüggesztett 302 állami beruházás (2140 milliárd forint) jelentősen befolyásolhatja az építőipar volumenét. A halasztás miatt azonban a tervezésre most több idő juthat, ami kedvezhet az új technológiák bevezetésének.

Az új építési és beruházási kerettörvényben nincs is hiány ezekből. A Lázár János építési és közlekedési miniszter által bejelentett szabályozási irányvonal az állami beruházásoknál az eddigieknél magasabb minőségű tervezés és kivitelezés megjelenését jelenti és egyben a BIM szemlélet kötelező használatát írja elő az állami megrendeléseknél, amivel egy beruházás megvalósításánál – a mai átlaghoz képest –

a költségek 15-20%-os megtakarítását, az átfutási időnek pedig 10%-os csökkentését lehet várni.

„Az állam nagyon fontos szereplője az építőiparnak, ugyanakkor a Peri esetében a kieső állami projekteket jelentősen ellensúlyozni tudják a felfutó magánberuházások, mert zsaluzatokat, illetve állványzatokat ugyanúgy keresnek a nem állami építkezésekhez is, a családi házaktól, a nagy ipari épületek, mérnöki létesítmények kivitelezéséig. Nem csak nagy projektekkel foglalkozunk, a zsalu- és állvány rendszereinkkel minden méretű építési projekthez tudunk hatékony megoldást ajánlani”– mondta a Portfolio-nak Szendrei Orsolya, a PERI állvány üzletágának műszaki osztályvezetője, és azt is hozzátette, hogy a cégnél a szokásos szezonális ingadozáson kívül egyelőre nem tapasztaltak egyértelmű visszaesést.

Szendrei Orsolya, a PERI állvány üzletágának műszaki osztályvezetője.

BIM: a tervezők és kivitelezők közös nyelve

A hagyományos felépítésű projektekben a műszaki osztályvezető szerint jellemzően túl későn gondolnak a kivitelezési munkálatok során jelentkező komplikációkra, speciális problémákra, melyek helyszíni megoldása mindig többlet költséget és többlet időt igényel.

„Vannak jó példák, amikor a kivitelezéshez szükséges zsaluzási, illetve állványozási megoldásokkal kapcsolatban még a tervezési fázisban keresnek meg minket, amikor még a geometria is változtatható egy komplexebb szerkezetnél. Ilyen esetben már a tervezés során feltárhatók és megoldhatók a zsaluzási, illetve állványozási problémák. A hagyományos építési projektek esetén ugyanakkor a korai együttműködés a tervezéssel sajnos nem jellemző” – mondta a szakértő, aki szerint a hagyományos projektekben a tervezés során nem gondolnak arra, hogy a terveket hogyan lehet majd költséghatékonyan megvalósítani.

Vannak olyan projektek, ahol a kivitelezés során gyakorlatilag átterveztetik az eredeti építészeti terveket annak érdekében, hogy a kivitelezés az adott keretek között megvalósulhasson, ugyanakkor ez a késői áttervezés a projekt egészének csúszását okozhatja. Ennek oka, hogy a tervezőknél sokszor hiányzik a kivitelezési gyakorlat

– tette hozzá.

A BIM szemlélet segít abban, hogy már a tervezéskor gondoljanak a megvalósíthatóságra, elkerülve a későbbi áttervezéseket, ezáltal jelentős időt és költséget megspórolva.

A BIM (Building Information Modeling) Építményinformációs Modellként fordítható, de a magyar szaknyelv is angol mozaikszót használja. Egy olyan digitális módszertanról van szó, ami lehetővé teszi egy építési projekt összes szereplője számára a közös platformon való munkát és tájékozódást. A 3D modellt részletes információkkal lehet kiegészíteni, ami így a laikusok számára is értelmezhető, vizuálisan megjeleníthető platform, amely valós idejű kommunikációt is lehetővé tesz a felhasználók számára.

Ha egy 3D-s BIM modellt kiterjesztünk a 4. dimenzióban, vagyis a tevékenységhez kapcsolódó ütemtervet összekötjük a megépítéshez szükséges idővel, akkor olyan modell jön létre, amely figyelembe veszi azt is, hogy az építési projektek egyedi térbeli konfigurációjú projektek.

A BIM szemléletben való tervezésnél sokkal jobban észrevehetők a szervezési, építés közbeni logikai hibák.

„A 4D szimuláció megmutatja a térbeli összefüggéseket, a tervezési fázisban azonosíthatók és megoldhatók a térbeli, illetve az időbeli ütközések, bemutathatók az egyes munkafolyamatok, a zsaluzat, illetve állványzat felépítésének fázisai. A releváns ütközésektől mentes tervek alapján a kivitelezés hatékonysága javul, csökkenthető az erőforrás-szükséglet, és a kivitelezési idő” – mutat rá a szakértő.

A szimulációhoz azt is hozzá lehet rendelni, hogy hol tárolják az anyagokat, megmutatható az építőipari gépek útvonala, illetve milyen hely- és időszükséglet kell hozzá. Az organizáció követelményei, buktatói sokkal jobban láthatók egy vizuálisan megjelenített és a térbeli konfigurációt is figyelembe vevő szimuláción. A hagyományos ütemtervnél ezzel szemben csak sávok jelzik az egyes folyamatokat, amit egy komplex, nagy létesítménynél csak egy nagyon gyakorlott projektvezető tud átlátni.

PERI Extended Experience applikációban AR kibővített valóságban megjelenített állványterv.

Egy BIM-ütemtervet a vizualizációval olyanok is átlátják, akik nem szakemberek, márpedig a döntéshozói pozíciókban gyakran nem ők ülnek. Ráadásul a szimulációban több variáció is készíthető, és lehet látni, hogy milyen tényezők akadályozzák a folyamatot, illetve mely folyamatok elcsúszása okozhat problémát a későbbiekben.

„Amikor a PERI bérbe ad, vagy elad zsaluzatokat, állványzatokat, akkor mérnöki szolgáltatás keretében meg is tervezzük azokat, vagyis nem az ügyfélnek kell kiválasztani, hogy mit szeretne, hanem szakembereink megtervezik a projektspecifikusan legjobb megoldást. Az ügyfélnek nincs más dolga, mint a terveink alapján összeállítani azt. A komplex szerkezetnél szimulációval, illetve a szerelési folyamatokat is megjelenítő animációkkal tudunk segíteni a kivitelezőknek” – mondta Szendrei Orsolya.

Sőt, a BIM-ben való tervezés lehetővé teszi a kiterjesztett valóság alkalmazását: a BIM-modell eleve virtuális, ez lehetőséget teremt arra, hogy a tervezett zsaluzatot, állványzatot virtuális valóságban egy VR szemüveggel vagy okoseszközök felhasználásával kibővített vagy kevert valóságban megjelenítsék, akár az építkezés helyszínén.

A virtuális valóság (VR) különösen a tervezési fázisban használható. A tervezés során előállított modell virtuális bejárása támogatja a műszaki, illetve gazdasági döntéshozatalt, segíti az alkalmazott építési technológia megértését, illetve a zsaluzási modell ellenőrzését.

A kibővített valóság (AR) és a kevert valóság (MR) megoldások a 3D modellek építési területen való megjelenítésére alkalmazhatók, melyek révén az építési helyszínhez illesztetten ellenőrizhető a modell.

A PERI Extended Experience applikáció használatakor egy QR kódos azonosító alapján a felhasználók mobilnettel, illetve wifi kapcsolattal bárhonnan letölthetik a kiterjesztett valóság modellt, amely tablettel vagy okostelefonnal megtekinthető.

A műszaki osztályvezető szerint várható az úgynevezett virtuális „meeting room”-ok egyre szélesebb körű elterjedése, amikor egy alkalmazás segítségével az irodában ülő szakember kommunikálni tud az építkezésen lévő kollégájával vagy az ügyféllel, ugyanazt a virtuális modellt látva egy VR szemüveg segítségével.

Külföldön már számos országban előírja a szabályozás

Az Egyesült Királyságban vagy Németországban az állami beruházásoknál egy bizonyos értékhatár felett már kötelező a BIM használata, Szendrei Orsolya szerint nem meglepő módon:

a szemlélet éppen a nagy állami projektek esetében tudja a legnagyobb költségcsökkentést elérni.

Ráadásul segítségével nemcsak a kivitelezés során lehet költséget csökkenteni, hanem a teljes életciklus alatt, az üzemeltetés során is.

Ugyanakkor a szoftverek és a használatukhoz szükséges infrastruktúra meglehetősen költséges, sokszor csak a nagyobb projektekben érdekelt cégek tudják ezt finanszírozni, de a szakember szerint éppen ezért is lenne fontos az állam szerepvállalása.

„Azt tartanám jó iránynak, ha nemcsak jogszabályban írnák elő a BIM alkalmazását az állami beruházásoknál, hanem támogatnák is a szükséges infrastruktúra kiépítését, akár egy felhőalapú közös adatkörnyezetet elérhetővé tennének a kisebb cégeknek, mert így azokat is be lehetne vonni a BIM alapú tervezésbe és kivitelezésbe, akik egyedileg nem tudják megfizetni a BIM szoftvereket. Különösen fontos lenne a közös adatkörnyezet elérhetősége azok részére, akik alvállalkozóként, beszállítóként vesznek részt az építési projektekben, mivel nekik sok megrendelővel, ügyféllel kell kapcsolatban lenniük, így nem tudnak mindegyiknek a saját szoftveréhez alkalmazkodni. Nekik is fontos lenne egy állami szolgáltatás, ami ezt segítené” – tette hozzá Szendrei Orsolya.

A cikk megjelenését a Peri Magyarország támogatta.