Nemcsak Magyarországon, a szomszédban is brutális a lakásár-növekedés

A Colliers Románia friss jelentése szerint 60-90 százalékkal nőttek a lakásárak a nagyvárosokban az elmúlt hat évben, ami egyre elérhetetlenebbé teszi a belvárosi és félközponti ingatlanokat. Bukarestben 60 százalékos, Temesváron 90 százalékos volt a drágulás, Kolozsvár pedig 100 százalékos növekedéssel áll az élen.

A magyar lakásdrágulásról itt írtunk, a Magyar Nemzei Bank a második féléves Lakáspiaci Jelentésében országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsuló éves lakásár-növekedést lát év végére, részben az Otthon Start Program okozta keresletnövekedés miatt.

Romániában a helyzetet súlyosbítja, hogy Bukarestben az elmúlt három évben 45 százalékkal esett vissza az építési engedélyek száma, ami fékezi az új lakáskínálat bővülését.

Ez nem pusztán átmeneti szűk keresztmetszet, hanem annak előjele, hogy a kamatok csökkenése után újra felgyorsulhat az áremelkedés

– mondta Gabriel Blănițǎ, a Colliers Románia igazgatóhelyettese. Soha nem volt ekkora a különbség aközött, amit az emberek szeretnének, és amit meg tudnak fizetni – tette hozzá.

A projektek jóváhagyása lassan halad, ami visszafogja a fejlesztők mozgásterét a jövőbeni kereslet kiszolgálásában különösen az új építések piacán, ahol a kivitelezési költségek továbbra is magasak.

A címlapkép illusztráció.

