Budán épít lakóparkot a Living

A WING lakófejlesztési márkája, a Living elindította legújabb budai projektje, a XII. kerületi Mártonhegy Villapark értékesítését, a lakópark átadása 2027 negyedik negyedévében várható. A 8000 négyzetméteres telken 48 db lakást alakítanak ki öt villaépületben. A lakások 20-80%-os fizetési ütemezéssel vásárolhatóak meg.

A Mártonhegy Villapark a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert tőkebefektetésnek köszönhetően valósul meg, erről itt írtunk.

Az A+ energetikai besorolású lakások a XII. kerületi Bürök utca 77-87. szám alatt épülnek, a villapark összesen 85 db parkolóhellyel rendelkezik majd.

Hőszivattyús mennyezetfűtés-hűtési és hővisszanyerős szellőztető rendszerek növelik az energiahatékonyságot.

Az épületek között 5000 négyzetméteres zöldfelület lesz, és egy különálló épületben spa helyiséget is kialakítanak a lakók számára.

A Living 2017-es alapítása óta tizenegy lakóprojektben több mint 2300 lakás fejlesztését indította el, ebből 2000 darabot értékesített, nyolc átadott lakófejlesztésében pedig közel 1500 lakást már átadott vevőinek. Megvalósult fejlesztései a XIII. kerületben található Kassák Residence, Metropolitan Garden, Park West 1-2-3, Kassák Passage, Kassák Terrace és a Le Jardin első üteme. Folyamatban lévő projektjei a XIII. kerületi Park West Rise és a Le Jardin 2 és a III. kerületi Római Park.

