  • Megjelenítés
Indul a hitelboom, intenzív időszak jön – Kockázatokról és mellékhatásokról tájékozódjon a hitelközvetítés zászlóshajó eseményén
Ingatlan

Indul a hitelboom, intenzív időszak jön – Kockázatokról és mellékhatásokról tájékozódjon a hitelközvetítés zászlóshajó eseményén

Portfolio
Amikor az Otthon Start bejelentésének hatására egyetlen hónap alatt megtízszereződött a hitelkereslet, nem túlzás azt állítani, hogy a hitelközvetítők lesznek az elkövetkezendő hónapok szupersztárjai. Ezért sem lehetne aktuálisabb a szakma csúcsrendezvénye, a FIN-CON 2025, ahol a hitelpiac valamennyi fontos vetülete terítékre kerül a jó gyakorlatoktól a nemzetközi kitekintésen át a hitelezés hatékonyabbá tételéig.

Igazi nagyképet fest a hitelközvetítői aréna viszonyairól a FIN-CON 2025 konferencia, amely aligha lehetne aktuálisabb, mint idén. A szeptember 1-jével induló, óriási várakozások által övezett Otthon Start programmal szinte egy időben adnak randevút egymásnak a szakma vezető szakemberei, hogy áttekintsék a legégetőbb kérdéseket.

speaker image
Árva András
otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezető
MBH Bank
speaker image
Bán Kristóf
lakossági szegmens menedzsment vezető
CIB Bank
speaker image
Banai Ádám PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
speaker image
Baranyi Krisztina
értékesítési igazgató
OC Pénzügyek Hitelközvetítő
speaker image
Becsei András
vezérigazgató-helyettes, alelnök
OTP Bank, Magyar Bankszövetség
speaker image
Fülöp Krisztián
üzleti vezető
Credipass, Duna House Cégcsoport
speaker image
Horváth Tímea
lakossági kiszolgálásért felelős ügyvezető igazgató
OTP Bank
speaker image
Hován Tamás
értékesítési partnerek vezetője
K&H Csoport
speaker image
Király Andrea
lakossági banki üzletág vezetője
K&H Bank
speaker image
Kiss Csaba
ügyvezető igazgató
UniCredit Bank Hungary Fiókhálózat
speaker image
Kiss Tamás
fiókhálózat és prémium szegmens vezető
Erste Bank
speaker image
Koch András
igazgató, speciális értékesítési terület
MBH Bank
speaker image
Kói Tibor
lakossági hiteltermékek vezető
CIB Bank
speaker image
Kovács Zoltán
ügyvezető igazgató
Benks
speaker image
dr. Lutz Adrienn
banki - és vagyonbiztosítási igazgató
OVB Magyarország
speaker image
dr. Maráczi Bettina
osztályvezető, Közvetítők prudenciális felügyeleti önálló osztálya
Magyar Nemzeti Bank
speaker image
Pélyi András
külső értékesítési főosztály igazgató
OTP Bank
speaker image
Rajna Gábor
lakossági vezérigazgató-helyettes
Raiffeisen Bank
speaker image
Sándorfi Balázs
alapító, ügyvezető
Bankmonitor
speaker image
Suppan Gergely
költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
speaker image
Szikszai Éva
lakossági és kisvállalati hitelezési igazgató
UniCredit Bank
speaker image
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tóth Áron
lakossági termékfejlesztés vezető
Erste Bank Hungary Zrt.
speaker image
Tóthné Dévényi Rózsa
értékesítési igazgató
Money Network
speaker image
Vincze Krisztián
ügyvezető tulajdonos
GV Hitelközpont
speaker image
Wusching Erika
partnerkapcsolati fejlesztési vezető
Raiffeisen Bank Zrt.
ÖSSZES ELŐADÓ 

A konferencia egyik központi témája a hitelközvetítők szerepe a hitelpiacon. Ez a szekció részletesen tárgyalja, hogyan járulnak hozzá a közvetítők a hatékony, ügyfélközpontú hitelezéshez, valamint a jelzáloghiteleken túlmutató komplex ügyfélkiszolgálás jelentőségét.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója rögtön az elején a hitelezés hatékonyabbá tételét helyezi középpontba, míg a hitelezési volumen növekedését támogató irányokról Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese beszél.

Érdekes tanulságokat hordoznak a környező országok közvetítői jó gyakorlatai is: dr. Lutz Adrienn, az OVB Magyarország banki - és vagyonbiztosítási igazgatója mond erről többet.

FIN-CON 2025
Minden, ami hitelközvetítés. Regisztráljon most!
Információ és jelentkezés

Az állami, szabályozói oldal is hasonlóan releváns, mint mindig, így nagy érdeklődésre tarthat számot Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójának prezentációja az egészséges hitepiaci növekedés kihívásairól.

A Nemzetgazdasági Minisztérium lakossági hitelpiaccal kapcsolatos növekedési célkitűzéseiről Suppan Gergely beszél, míg a felügyeleti tapasztalatokat dr. Maráczi Bettina, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezető osztja meg első kézből.

Otthon Start minden mennyiségben

Az értékes előadások mellett valóságos paneldömpinggel készülünk. Előbb az Otthon Start Program hatásairól, lehetőségeiről, piacra gyakorolt hatásáról értekeznek Baranyi Krisztina, az OC Pénzügyek Hitelközvetítő értékesítési igazgatójának moderálása mellett az alábbi szakértők:

  • Árva András, otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezető, MBH Bank
  • Hován Tamás, értékesítési partnerek vezetője, K&H Csoport
  • Kói Tibor, lakossági hiteltermékek vezető, CIB Bank
  • Pélyi András, külső értékesítési főosztály igazgató, OTP Bank
  • Szikszai Éva, lakossági és kisvállalati hitelezési igazgató, UniCredit Bank
  • Tóth Áron, lakossági termékfejlesztés vezető, Erste Bank Hungary Zrt.
  • Wusching Erika, partnerkapcsolati fejlesztési vezető, Raiffeisen Bank Zrt.
hitelezés 2022

Merre tovább, ügyfélkiszolgálás?

Majd a kora estébe nyúló kerekasztalban a bankok és közvetítők együttműködésének ügyfélkiszolgálásban kirajzolódó jövője lesz terítéken.

Moderátor: Fülöp Krisztián, üzleti vezető, Credipass, Duna House Cégcsoport

A beszélgetés résztvevői:

  • Bán Kristóf, lakossági szegmens menedzsment vezető, CIB Bank
  • Horváth Tímea, lakossági kiszolgálásért felelős ügyvezető igazgató, OTP Bank
  • Király Andrea, lakossági banki üzletág vezetője, K&H Bank
  • Kiss Csaba, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary Fiókhálózat
  • Kiss Tamás, fiókhálózat és prémium szegmens vezető, Erste Bank
  • Koch András, igazgató, speciális értékesítési terület, MBH Bank
  • Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
FIN-CON 2025
Együtt a szakma krémje, regisztráljon most!
Információ és jelentkezés

Az eseményt egy szakmai kerekasztal zárja, ahol a hitelközvetítés számos vetületéről szó lesz.

Moderátor: Tóthné Dévényi Rózsa, értékesítési igazgató, Money Network

Résztvevők:

Ne hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget a pénzügyi szektor jövőjének formálására! Regisztráljon most a FIN-CON 2025 konferenciára, és legyen részese a magyar hitelpiac fejlődését meghatározó szakmai párbeszédnek. A helyek limitáltak, ezért javasoljuk, hogy mielőbb biztosítsa helyét ezen a kiemelkedő szakmai eseményen!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-636344958-épület-ingatlan-közlekedés-parkolás-terek-város
Ingatlan
Így válhat az ingatlanos történelem részévé az Otthon Start program
Pénzcentrum
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility