Indul a hitelboom, intenzív időszak jön – Kockázatokról és mellékhatásokról tájékozódjon a hitelközvetítés zászlóshajó eseményén

Igazi nagyképet fest a hitelközvetítői aréna viszonyairól a FIN-CON 2025 konferencia, amely aligha lehetne aktuálisabb, mint idén. A szeptember 1-jével induló, óriási várakozások által övezett Otthon Start programmal szinte egy időben adnak randevút egymásnak a szakma vezető szakemberei, hogy áttekintsék a legégetőbb kérdéseket.

A konferencia egyik központi témája a hitelközvetítők szerepe a hitelpiacon. Ez a szekció részletesen tárgyalja, hogyan járulnak hozzá a közvetítők a hatékony, ügyfélközpontú hitelezéshez, valamint a jelzáloghiteleken túlmutató komplex ügyfélkiszolgálás jelentőségét.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója rögtön az elején a hitelezés hatékonyabbá tételét helyezi középpontba, míg a hitelezési volumen növekedését támogató irányokról Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese beszél.

Érdekes tanulságokat hordoznak a környező országok közvetítői jó gyakorlatai is: dr. Lutz Adrienn, az OVB Magyarország banki - és vagyonbiztosítási igazgatója mond erről többet.

FIN-CON 2025 Minden, ami hitelközvetítés. Regisztráljon most!

Az állami, szabályozói oldal is hasonlóan releváns, mint mindig, így nagy érdeklődésre tarthat számot Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójának prezentációja az egészséges hitepiaci növekedés kihívásairól.

A Nemzetgazdasági Minisztérium lakossági hitelpiaccal kapcsolatos növekedési célkitűzéseiről Suppan Gergely beszél, míg a felügyeleti tapasztalatokat dr. Maráczi Bettina, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezető osztja meg első kézből.

Otthon Start minden mennyiségben

Az értékes előadások mellett valóságos paneldömpinggel készülünk. Előbb az Otthon Start Program hatásairól, lehetőségeiről, piacra gyakorolt hatásáról értekeznek Baranyi Krisztina, az OC Pénzügyek Hitelközvetítő értékesítési igazgatójának moderálása mellett az alábbi szakértők:

Merre tovább, ügyfélkiszolgálás?

Majd a kora estébe nyúló kerekasztalban a bankok és közvetítők együttműködésének ügyfélkiszolgálásban kirajzolódó jövője lesz terítéken.

Moderátor: Fülöp Krisztián, üzleti vezető, Credipass, Duna House Cégcsoport

A beszélgetés résztvevői:

Az eseményt egy szakmai kerekasztal zárja, ahol a hitelközvetítés számos vetületéről szó lesz.

Moderátor: Tóthné Dévényi Rózsa, értékesítési igazgató, Money Network

Résztvevők:

Ne hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget a pénzügyi szektor jövőjének formálására! Regisztráljon most a FIN-CON 2025 konferenciára, és legyen részese a magyar hitelpiac fejlődését meghatározó szakmai párbeszédnek. A helyek limitáltak, ezért javasoljuk, hogy mielőbb biztosítsa helyét ezen a kiemelkedő szakmai eseményen!

Címlapkép forrása: Portfolio