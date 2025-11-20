Dermesztő üzenetet küldött az ukrán kémfőnök: Európa nincs felkészülve a barbárok támadására

Európa nem készült komolyan háborúra a saját területén. Európában senki sem készült háborúra európai területen. És nem is akármilyen háborúra, hanem komoly háborúra. Egyáltalán senki. Oroszország készült, Európa nem

– fogalmazott az ukrán kémfőnök, hozzátéve, hogy a kontinensnek téves elképzelése volt a biztonságról.

Minden birodalom, amelyik virágzott, mindig azt hitte, hogy ő a legerősebb és leghatalmasabb. Így tűnt. És egy dolog közös bennük: a barbár inváziók fenyegetésével szemben megszűntek létezni. És a barbárok mindig győztek. Mert a kényelmes élet párhuzamos valósághoz vezet. Pontosan ez történt most Európával

– mondta Budanov.

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője reméli, hogy a „barbárok” nem fogják direkt módon elözönleni Európát. De ha ez valamiért mégis megtörténne, az eredmény „nyilvánvaló lenne”.

Budanov a „rendelkezésére álló információk” alapján azt mondta, az ukrajnai háború előbb-utóbb véget fog érni, de aztán Oroszország kiterjesztheti támadó műveleteinek hatókörét. Amíg azonban a háború tart, addig Európában semmi sem fog történni.

Kérdésre válaszolva a kémfőnök azt mondta, a jelenlegi elképzelések szerint 2030-ig még van ideje a kontinensnek felkészülni.

De az oroszok most csökkentik és lerövidítik a határidőket

– tette hozzá Budanov.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images