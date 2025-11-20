Vologyin egész pontosan úgy fogalmazott, hogy
Zelenszkij elnök és emberei holnap már „nem lesznek Ukrajnában”,
mivel „minden, amit tettek, az ukrán emberek ellen történt.”
Az MK.ru arra is kitér, hogy nemrég Dmitrij Zsuravlev orosz politikatudós azt mondta: Zelenszkij és Timur Mindics üzlettársa ellen büntetőeljárást kezdeményeznek majd Ukrajnában.
A Duma ülésén egyébként alapvetően az Európában befagyasztott orosz vagyonelemek esetleges elkobzásáról volt szó – az orosz törvényhozás tagjai azt vetették fel, hogy ha Európa valóban örökre elveszi az orosz eszközöket, válaszul Moszkva lefoglalhatná a „barátságtalan országok” állampolgárainak vagyonát Oroszországban.
Vologyin az Ukrajnát megrengető, Enerhoatom körüli korrupciós ügyre gondolt, megfogalmazása vélhetően szándékosan kétértelmű, hogy ne kérhesse senki rajta számon, ha Zelenszkij elnök holnap mégsem bukik meg.
Oroszország vezetői rendszeresen prognosztizálják Zelenszkij elnök bukását, legyen szó puccsról, amerikai nyomásgyakorlásról vagy büntetőeljárásról. Eddig még egyetlen ilyen jóslat sem jött be.
