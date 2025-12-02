  • Megjelenítés
Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják
Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják

Portfolio
Sanghajban a kiberfelügyelet november 14. óta több mint 40 ezer ingatlanpiaci posztot törölt, és tömeges szankciókat szabott ki pánikkeltő, félrevezető tartalmak miatt.

A kínai kiberfelügyelet sanghaji kirendeltsége november 14. óta

több mint 40 ezer közösségimédia-bejegyzést törölt.

A hatóság kedden közölte, hogy a lépés azokat a posztokat érintette, amelyek pánikot keltettek az ingatlanpiacon, illetve eltorzították a lakáspolitikai intézkedések értelmezését. Az ágazat elhúzódó visszaeséssel küzd Kínában. November 14. óta az Instagramhoz hasonló RedNote-on és a Bilibilin összesen több mint 40 ezer bejegyzést távolítottak el, miután a sanghaji kiberfelügyelet a város lakásügyi hivatalával és az internet rendőrségével közös fellépést indított.

A 2021 óta tartó ingatlanpiaci gyengélkedést a fejlesztők adósságtörlesztési gondjai és az előértékesített lakások átadásának elmaradása jellemzi. Ez rontotta a fogyasztói bizalmat, és visszafogta a háztartások költekezését. A kínai döntéshozók eddig nem találtak tartós megoldást a piac élénkítésére.

A hetek óta tartó sanghaji akció nyomán több mint 70 ezer ingatlanpiaci profilt és 1 200 élő közvetítési szobát is szankcionáltak – közölte a városi kiberfelügyelet kedden, hivatalos WeChat-bejegyzésében.

Hszi Csin-ping elnöksége alatt a politikai ellenvéleményt gyakorlatilag felszámolták a Kína internetét korlátozó "Nagy tűzfalon" belül. Az online cenzúra az utóbbi években egyre inkább a gazdaságot és a COVID-19 járvány óta lassuló növekedést érintő bírálatok visszaszorítására összpontosít. A mostani fellépés azt is jelzi, hogy a hatóságok attól tartanak: az ingatlanpiac gyengeségét övező online pánik vagy elégedetlenség szélesebb körű kormánykritikához vezethet.

Három éve tart a válság: borzalmas mélypontra jutott a lakáspiac a világ második legnagyobb gazdaságában

Kína gyáripara zuhan: olyan számok érkeztek, amik évek óta nem látott válságra utalnak

