Beindult a durva cenzúra: az ingatlanpiaci pánikkeltést tiltják

A kínai kiberfelügyelet sanghaji kirendeltsége november 14. óta
több mint 40 ezer közösségimédia-bejegyzést törölt.
A hatóság kedden közölte, hogy a lépés azokat a posztokat érintette, amelyek pánikot keltettek az ingatlanpiacon, illetve eltorzították a lakáspolitikai intézkedések értelmezését. Az ágazat elhúzódó visszaeséssel küzd Kínában. November 14. óta az Instagramhoz hasonló RedNote-on és a Bilibilin összesen több mint 40 ezer bejegyzést távolítottak el, miután a sanghaji kiberfelügyelet a város lakásügyi hivatalával és az internet rendőrségével közös fellépést indított.
A 2021 óta tartó ingatlanpiaci gyengélkedést a fejlesztők adósságtörlesztési gondjai és az előértékesített lakások átadásának elmaradása jellemzi. Ez rontotta a fogyasztói bizalmat, és visszafogta a háztartások költekezését. A kínai döntéshozók eddig nem találtak tartós megoldást a piac élénkítésére.
A hetek óta tartó sanghaji akció nyomán több mint 70 ezer ingatlanpiaci profilt és 1 200 élő közvetítési szobát is szankcionáltak – közölte a városi kiberfelügyelet kedden, hivatalos WeChat-bejegyzésében.
Hszi Csin-ping elnöksége alatt a politikai ellenvéleményt gyakorlatilag felszámolták a Kína internetét korlátozó "Nagy tűzfalon" belül. Az online cenzúra az utóbbi években egyre inkább a gazdaságot és a COVID-19 járvány óta lassuló növekedést érintő bírálatok visszaszorítására összpontosít. A mostani fellépés azt is jelzi, hogy a hatóságok attól tartanak: az ingatlanpiac gyengeségét övező online pánik vagy elégedetlenség szélesebb körű kormánykritikához vezethet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lázár János kedvezményeket jelentett be az autópálya-matricáknál
Csak a magyarokra vonatkozna.
A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!
Érdemes rájuk hallgatni?
Elismerték az oroszok: van két olyan célpont Ukrajnában, amit nagyon nehezen fognak tudni legyőzni
Moszkvában nem számolnak a békével - Kitűzték a következő hódítási célpontokat.
Már megint halat hívtak vissza az üzletekből, aki ilyet vett, ne fogyassza el!
Listeria baktériummal fertőzöttek lehetnek.
Kínai lett a Media Markt
Több, mint ezer üzlet.
Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat
A biztos szerint marad a pénz, csak a struktúra változik.
Brüsszel ma este dönthet az orosz gáz betiltásáról - Magyarország megint a figyelem középpontjába került
Az Európai Unió ma este történelmet írhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!