Szétveri a hazai ingatlanpiacot az áprilisi választás? - Rengeteg a bizonytalanság

Bevállalósan álltak a Portfolio Property Warm Up 2026, az év első ingatlanpiaci konferenciájának résztvevői a szinte tabunak számító áprilisi választásokhoz, többen elmondták, hogy bizonytalanságot és kivárást hoz a piacra és a kimeneteltől függetlenül leginkább a szabályozói környezet kiszámíthatóságát, illetve koherens turisztikai-, városfejlesztési- és lakhatási stratégia megalkotását várják majd a nyertestől. A konferencia lakásokkal és lakóingatlan-fejlesztéssel foglalkozó része egy külön cikkben jelenik majd meg.

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a magyar turizmust a következő években is a globális városiasodási trendek és a Covid utáni, „élmény- és jóllétvezérelt” fogyasztás erősödése formálja, amelynek egyik fő nyertese Budapest:

a nemzetközi utazások jelentős része nagyvárosokba irányul,

ezért a főváros továbbra is kiemelt kapu- és márkadesztináció, miközben kormányzati cél a vidéki helyszínek erősebb bekapcsolása a nemzetközi körforgásba. A növekedés ugyanakkor kapacitáskorlátokba ütközik – különösen a légiközlekedésben és a városi infrastruktúrában –, és felerősíti az olyan mellékhatásokat, mint a szezonalitás, a túlterheltség, illetve a rövid távú lakáskiadás miatti lakhatási feszültségek, ezért a fejlesztéspolitikában egyszerre kell érvényesíteni a fenntarthatósági (alacsonyabb karbonlábnyom) és a versenyképességi szempontokat.

Ennek kulcseleme az állam és a magánszektor beruházásainak ösztönzése, kiemelten a Budapest Airport ökoszisztéma-szemléletű fejlesztése (terminál- és kapacitásbővítés, szolgáltatási színvonal javítása), valamint a tervezett repülőtéri gyorsvasút, amely nemcsak a belvárosi elérhetőséget javítaná, hanem az országos vasúti gerinchálózatba integrálva a vidéki turizmus – például a Balaton – könnyebb elérését is támogatná, hozzájárulva a forgalom térbeli és időbeli kiegyenlítéséhez.

Az első panelbeszélgetésben Balogh Olivér, a Corvin Food Market Kft. ügyvezetője, Gomola Marius, a Horwath HTL Hungary ügyvezetője és a HOTCO alapítója, és Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító partnere vettek részt, a turisztikai kereslet mindennapi „találkozási pontjairól” beszéltek: a több tucat budapesti vendéglátóhelyet üzemeltető szereplő szerint évi 3-4 millió turistával való közvetlen kontaktusuk is azt mutatja, hogy a látogatók kifejezetten keresik a százéves, történeti márkákat és helyszíneket – a New York Kávéház, a Gundel vagy a Centrál típusú, „működésben is újraéleszthető” örökséget.

A képen balról-jobbra Kőrössy Zoltán, alapító partner, Eventrend Group; Gomola Marius, Horwath HTL Hungary ügyvezető; Balogh Olivér, a Corvin Food Market Kft. ügyvezetője és a moderátor Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Ugyanezt a logikát emelték át a Duna Park esetére is: a Szent István park környéke alapvetően nem klasszikus turistacsomópont, mégis lehet olyan ikonikus, helyiekre építő, de a turisták számára is vonzó pont, amely túlmutat a szokásos Vár-Parlament-Bazilika-tengelyen.

A beszélgetők egyetértettek abban, hogy Budapest felfedezett területeinek köre valóban tágul, és ha egy negyedben megjelenik egy elég erős, önálló célpont – például egy nagyobb privát fejlesztéshez kapcsolódó gasztro- vagy élményhelyszín –, akkor

a turisták „kijjebb mennek”, és tudatosan keresik az új városi zónákat.

A szállodapiaci oldalról viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a bővülés ma sokszor nem tudatos városstratégia eredménye, hanem jellemzően a magánberuházások „húzzák magukkal” a környéket, miközben a köztér- és közlekedési infrastruktúra nem mindig tart lépést. A szállodafejlesztések részben ezért tolódnak kijjebb: a belvárosban nehezebb nagy kapacitású projekteket megvalósítani, a külsőbb csomópontok viszont reális alternatívát adnak – csak épp az „odavezető élménynek” is felnőttnek kellene lennie a desztinációígérethez.

A vita legélesebb része az alap-infrastruktúra és az országimázs találkozásáról szólt: a résztvevők szerint a nagy pályaudvarok és közlekedési csomópontok állapota, a tisztaság, a szemétkezelés, valamint az angol nyelvű tájékoztatás hiányosságai mind olyan „első benyomás” tényezők, amelyek közvetlenül rontják Budapest turisztikai élményét – függetlenül attól, hogy közben a privát szféra látványos projekteket hoz létre. Többen azt is jelezték:

hiányzik egy érdemi, operatív budapesti turisztikai-városfejlesztési egyeztetési fórum

és koherens stratégia, amely összehangolja a magán- és közszféra lépéseit. Ugyanakkor a panel egy optimista példát is kiemelt: a New York Kávéház „organikus” nemzetközi márkaépítése megmutatta, hogy viszonylag alacsony költségvetéssel, okos tartalom- és élménytervezéssel – ma már digitális és AI-alapú felfedezési logikákhoz igazodva – a budapesti épített örökségből

világszinten is erős, utazási motivációt teremtő ikonok építhetők.

A Fireside Chat során Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus vezérigazgatójával beszélgetett Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (a Portfolio Csoport) vezérigazgatója. Elhangzott, hogy a turizmus ma az egyik legstabilabb, növekedésre képes húzóterület, amit az ingatlanosoknak „meg kell becsülniük” – a hatás pedig a kereskedelmi ingatlanokban és a szállodapiacon is kézzelfogható, ezért cégük további fejlesztésekben is előre gondolkodik. Gyertyánfy a beszélgetésben a budapesti reptéri vasút kapcsán azt hangsúlyozta: ez nemcsak szakmailag széles körben támogatott, előremutató közlekedési koncepció, hanem Budapest és az ország versenyképessége szempontjából is „hatalmas előrelépés” lehet. A Nyugati tér-Westend-pályaudvar környezetét Budapest kicsiben leképeződő problémájaként írta le, ahol valódi eredményt csak egy egységes, hosszú távú városrészkoncepció hozhat – a vasút és közlekedés, az aluljáró és közterek, valamint a zöldebb, élhetőbb városi környezet összehangolt fejlesztésével, a kormányzat, a főváros és a kerületek közös nevezőre jutásával.

Gyertyánfy Miklós a Gránit Pólus vezérigazgatója és Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A technológiai fordulatról szólva vészjelzésnek nevezte az AI-t érintő tőkepiaci reakciókat, ugyanakkor gyakorlati oldalról már ma is működő alkalmazásokat emelt ki: az épületüzemeltetés AI-alapú optimalizálását (kétszámjegyű energiamegtakarítási potenciállal), az ügyfélkiszolgálási folyamatok támogatását, valamint az adatgyűjtés és -feldolgozás felgyorsítását; mindehhez kulcsnak tartja a szervezeti tanulást és a kollégák képzését, akár külső – köztük nemzetközi proptech – partnerekkel együtt. A befektetési környezetnél jelezte: a hazai kereskedelmi ingatlanpiac euróalapon működik és jellemzően fedezett, így a forint erősödése önmagában nem „üt át” a működésen, ugyanakkor egy extrém gyengülés már kockázatot jelenthet; spekulatív túlfűtöttséget viszont a régiós összevetésben alacsonyabb tranzakciós volumenek alapján nem lát. Végül összességében óvatos optimizmust jelzett: egy választás utáni ciklus szerinte esélyt ad arra, hogy

a szakma a kormányzattal és a várossal négyéves távon leülhessen, és közösen, javító szándékkal alakítsa ki a fejlesztési irányokat.

Előadásában Reith András, a PTE MIK tudományos főmunkatársa, és az ABUD vezérigazgatója a „fenntartható lakásépítés” divatos címkézése helyett a fenntarthatóság valódi, hárompilléres (szociális-gazdasági-környezeti) értelmezését kérte számon, és azt hangsúlyozta: az építészet valójában e szempontok kölcsönhatásainak megtervezése, nem pedig egyetlen „zöld” technológiai elem hozzácsapása egy alapvetően rossz logikájú fejlesztéshez. Rámutatott a magyarországi ellentmondásra is, hogy a népességfogyás mellett is erős az építési aktivitás, ami felveti a kérdést: kinek építünk – és valóban azoknak készülnek-e a „fenntartható” projektek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne megfizethető, jó minőségű otthonokra. A közgazdasági megközelítést behozva azt állította, a szakirodalmi modellek alapján

a felújítás nagyjából kétszer akkora fiskális bevételt generálhat, mint az új építés,

miközben szélesebb körben teremt munkát.

Konkrét példaként egy ausztriai, pozitív energiás városrész-fejlesztést mutatott be (ahol éves szinten több energiát termelnek, mint amennyit a lakók felhasználnak), kiemelve a siker kulcsát: a korai és valódi stakeholderek bevonását – akár szociológusokkal), a szomszédsági workshopokat, a minőséget végigkényszerítő szerződéses felelősséget, valamint azt, hogy az épületeket nem „átlaghasználóra” kell méretezni – mert a túlzott szabványosítás könnyen túltervezéshez és felesleges kapacitásépítéshez vezet. Végül a látványtervek „zöld marketingje” helyett amellett érvelt, hogy a természetalapú megoldásoknak és a zöldfelületeknek mérhető hatásuk van az épületgépészeti igényekre is, miközben a megfizethető lakhatáshoz szerinte a piaci logikán túlmutató, intézményes keretek (az osztrák közhasznú/profitkorlátos lakásépítési modell, visszaforgatási kötelezettség, állami–tartományi együttfinanszírozás) adhatnak működő mintát a régiónak.

Demeter Csaba, a Randstad Hungary operatív igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a munkáltatóknak ma már kíméletlenül szembe kell nézniük azzal, hogy a munkavállalói elvárások – különösen a fehérgalléros és digitális területeken – tartósan átalakultak: a versenyképes bér és a stabil, kiszámítható háttér mellett az „ideális munkahely” egyik kulcsa

a munka-magánélet egyensúly, amelynek meghatározó eleme lett a home office lehetősége.

A Randstad közel 7300 fős hazai mintán futó munkáltatói márkakutatása alapján az IT- és SSC-szektor évek óta a legvonzóbb, részben azért, mert itt a legelterjedtebb a rugalmas, akár részben otthoni munkavégzés – ami közvetlenül hat az irodapiacra is. A cégvezetői felmérésük, amelyben több mint 400 döntéshozó vett részt, ugyanakkor óvatosságot jelez 2026-ra: csak 44%-uk vár árbevétel-növekedést, miközben a létszámbővítést mindössze 26% tervezi, és megjelent a „silent downsizing” jelensége is, amikor a távozó munkatársakat nem pótolják. A home office-szabályok ezzel párhuzamosan stabilizálódtak – a többség nem tervez változtatást – tipikusan heti 1-2 nap távmunkával. A rugalmasság már a juttatási politikában is értékké vált: Demeter szerint ma

egy állásinterjún sokszor előbb kérdezik meg a jelöltek, hány napot lehet otthonról dolgozni, mint azt, pontosan melyik céghez keresnek embert.

Következtetése szerint a „hétfő-péntek üres iroda” képe tartósan velünk maradhat, és ha a cégek jól szervezik a kapacitásaikat, kisebb bérelt területekkel is működhetnek – ugyanakkor hosszabb távon abban bízik, hogy a kereslet nem eltűnik, hanem inkább átrendeződik, és több, de összességében kisebb iroda iránt jelentkezik majd igény.

Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértője előadásában az innováció hatodik hullámáról beszélt, amelyben a fejlesztési ciklusok látványosan rövidülnek, és a digitális/szoftveres korszakból az AI, robotika, dróntechnológia, moduláris építés és energiatechnológiák felé tolódik a fókusz. McKinsey- és iparági példákra hivatkozva azt hangsúlyozta: az ingatlanpiacot a következő években egyszerre formálhatják a felhőszolgáltatások, az AI-szoftverek, az elektromos járművekhez kapcsolódó infrastruktúra (például a töltés retrofit-projekteknél is), a robotika és az adatközponti boom, miközben a befektetői érdeklődésben is látszik az elmozdulás – egyes rangsorokban az irodapiac és a klasszikus lakóingatlan már nem is top kategória, helyettük adatközpontok, energiainfrastruktúra, diákszállás, logisztika és bérlakás kerül előtérbe. Kalmár szerint azonban a legnagyobb fék nem a technológia elérhetősége, hanem a szervezeti „mindset”: a rövid távú, bónuszvezérelt corporate logika, a hibázást büntető kultúra, a bizalmatlanság és a lassú döntéshozatal mind gátolja a valódi megújulást – a Kodak példáján keresztül azt üzenve, hogy a jó ötlet önmagában kevés, ha a szervezet nincs felkészítve a befogadására. A szakértő szerint az AI ráadásul már nem pusztán eszköz, hanem egyre inkább döntéstámogató-döntéshozó rendszer (különösen az úgynevezett „AI agent” megközelítésekkel), ezért az igazi kérdés az lesz, ki és milyen célra használja; a felkészüléshez pedig külön innovációs csapatok leválasztását az operációról, digitális és implementációs kompetenciák tudatos felépítését, nagyobb transzparenciát, adatalapú működést és a kontrollált hibázás kultúráját javasolta az ingatlanpiaci szereplőknek.

Az eseményt záró panelbeszélgetés is hozott izgalmakat, különösen ami a hazai kereskedelmiingatlan-befektetési piacot érinti. Bár a tavalyi nagyjából 600 millió eurós volumen önmagában sem kicsi, a panelben elhangzottak szerint ennél jóval szélesebb körű aktivitás látszik, különösen a kisebb értékű, fejlesztési/átalakítási potenciállal bíró eszközök adásvételeiben. Ódor Dániel, a Taylor Wessing színeiben moderátorként arra kereste a választ, miből fakad a szereplők optimizmusa, és milyen logika mentén vállalnak be olyan projekteket, amelyeknél a megtérülés kulcsa sokszor a későbbi pozicionálás és egy „jó exit”.

Borbély Gábor, a CBRE elemzési igazgatója szerint a tranzakciószámok mögött nem pusztán a fundamentumok látványos erősödése áll, hanem több tényező együtt: a piacra belépő és onnan kilépő szereplők mozgása, a tőkeforrások és programok hatása, valamint az, hogy bizonyos szegmensekben „összetalálkozott a vevő és az eladó”. Kiemelt téma volt az irodapiac is: a panel óvatos optimizmusa mellett többször előkerült, hogy

a bizonytalan keresleti pálya (hibrid munkavégzés, technológiai/AI-hatás, állami bérlők költözése) egyszerre kockázat és lehetőség,

ami felértékeli a jól kivitelezett projekteket.

Deák Tamás, az Erste Bank hazai ingatlanfinanszírozási vezetője a finanszírozási oldalról azt jelezte, hogy a hitelezési verseny erős, és „jó adósnak lenni” kifejezetten kedvező helyzetet teremt – ugyanakkor a lakópiaci ösztönzők és programok fenntarthatósága, illetve

a bérlakás-szegmens magyarországi felfutásának politikai és piaci korlátai továbbra is kérdésesek.

Schrancz Mihály, a Realis WAM alapító partnere és vezérigazgatója a konverziókat az egyik legfontosabb következő években erősödő iránynak nevezte, saját példákkal is illusztrálva, hogy irodából lakó-, hospitality- vagy megújított irodafunkció is létrejöhet – miközben a választások és a globális bizonytalanság kapcsán abban inkább konszenzus körvonalazódott, hogy a változások hatása nem egyik napról a másikra árazódik be, a befektetői döntésekben pedig a hozamok és az árazás logikája továbbra is meghatározó. A bérlakásszegmens kapcsán pedig ő is hangsúlyozta, hogy óriási szükség lenne annak fejlődésére, fejlesztésére.

Schrancz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. alapító partnere és vezérigazgatója; Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója; Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője és a moderátor Ódor Dániel, a Taylor Wessing partnere. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

