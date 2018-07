BMW-gyár nyílik Debrecenben - Most rohanjunk lakást venni?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egy új üzem megnyitása a város munkaerőpiacától kezdve a lakosság vásárlóerején át az ingatlanpiacig szinte minden területre hatással van különösen akkor, ha egy olyan méretű autógyár létesül, melynek következtében ezres nagyságrendben jönnek létre új munkahelyek. Jól mutatja ezt, hogy Győr évek óta a legdrágább megyeszékhely Magyarországon, jóllehet az ő esetben az Audi-gyár mellett az Ausztriához való közelség és a jó közlekedési kapcsolatok is szerepet játszanak. Érdekesebb viszont Kecskemét helyzete, ami egyértelműen a Mercedes-gyár megjelenésének köszönheti, hogy 2011 óta a megyeszékhelyek közül a 3. legnagyobb ütemű áremelkedés ott ment végbe.

Debrecennek már a válság előtt és alatt is stabil volt a lakáspiaca, 270 ezres átlagos négyzetméterárával tavaly a második legdrágább megyeszékhelynek számított. Mielőtt azonban a bejelentés hírére úgy döntenénk, hogy befektetési céllal lakást vennénk a városban nem árt tudni, hogy az új üzem megnyitása több év múlva fog csak megtörténni. A kijelölt 400 hektáros telek jövőre kerül a cég tulajdonába, és csak azután kezdik el felépíteni magát az üzemet. Kecskeméten szinte pontosan 10 éve, 2008 nyarán jelentették be a Mercedes-gyár tervét, az első autó viszont csak 2012-ben gördült ki a gyárkapun. Ez alapján hasonló átfutási idővel lehet számolni a BMW-gyárnál is. Bár még nem lehet tudni, hogy pontosan hol lesz majd az üzem, logisztikai szempontból az autópálya és a reptér környéke tűnik logikus döntésnek."Egy-egy nagyberuházás megjelenése nagyot lendíthet egy település ingatlanpiacán. Mivel önmagában a gyárban is ezres nagyságrendű dolgozót foglalkoztat majd a BMW, ami a beszállítói hálózat további hasonló volumenű foglalkoztatás-bővülését vonhatja maga után, a piacélénkítő hatás egy olyan - hazai léptékkel mérve - nagyvároson is nyomot hagy, mint Debrecen. A város lakáspiaca eddig is igen élénk volt, látványos áremelkedés zajlott le az elmúlt években, és sok új lakásprojekt épült. Ennek ellenére a befektetési / kiadási célú vásárlás további lendületet kaphat már most, a gyárépítés kezdete előtti egy-két évben is. Emellett - csakúgy, ahogy Kecskeméten történt néhány éve - direkt a gyárban dolgozókat és családjukat célzó lakásfejlesztések is várhatók, akár a BMW saját beruházásában, vagy magánvállalkozók által. Ez a pozitív hatás a környező, a leendő gyár közelében fekvő településkörre is kihathat majd." - mondta el

Felcsillanhat a lakásfejlesztők szeme?

Itt az idő lakást venni?

Ami az új építésű lakásokat illeti, Debrecenben az ingatlan.com adatai szerint jelenleg mindössze 58 új lakást kínálnak eladásra, jellemzően 350 és 500 ezer forint közötti négyzetméteráron. A legolcsóbb új lakás egy 14 millió forintos garzon, az átlagos új lakások pedig 55-60 négyzetméteresek, 2-3 szobásak és nagyjából 25 millió forintba kerülnek. Az autógyár megjelenésével viszont a lakásfejlesztők figyelme is jobban a városra irányulhat, a gyár magasabb pozícióiban dolgozó alkalmazottai ugyanis erősíthetik a keresletet az új lakások iránt.Befektetőként az egyik kérdés, hogy a város eleve magas árszintje fog-e tovább emelkedni, valamint az, hogy a gyár alkalmazottai milyen mértékű többlet-keresletet fognak generálni akár az eladó, akár a kiadó lakások iránt. Abban az esetben lehet ez erősebb, ha a leendő munkavállalók többsége nem debreceni lakos lesz, sőt akár külföldiek is lesznek közöttük. Ők inkább dönthetnek úgy, hogy bérelt lakásban fognak lakni, ami egyértelműen élénkítheti a város bérlakás-piacát.Noha egy ilyen volumenű beruházás nagyon fontos a város életében, a lakásárak esetében mégsem valószínű, hogy hirtelen ugrással megelőznék például a győrit. Az viszont, hogy Kelet-Magyarország gazdasági központja továbbra is Debrecen marad mostanra egyértelmű, ezért ahogy eddig, úgy ezután is érdemes lehet befektetési célú lakásvásárláson gondolkodni, de lakáspiaci csodát és hirtelen bekövetkező árrobbanást azért továbbra sem szabad várni.