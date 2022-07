Százezer külföldit hoz Magyarországra a Sziget: három hét múlva indul a fesztivál

Orosz Márton 2022. július 20. 14:00

Újraindultak a fesztiválok Magyarországon, Európában és világszerte is. A hazai piacon már több nagy rendezvény is lezajlott, köztük a Volt és a Balaton Sound is, a Sziget pedig 3 hét múlva kezdődik. A háttérben a munkaerőhiány, a forintgyengülés, az élelmiszer-áremelkedés, és a kata átalakítása is nehezíti a szervezők életét. Többek között ezekről beszélgetnünk Kádár Tamással, a Sziget főszervezőjével.