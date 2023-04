Van Mercedes, ami nem fér bele 80 millió forintba?

Portfolio 2023. április 29. 11:00

A hazai új autó eladások még nem heverték ki az elmúlt évek gazdasági nehézségeit, Európa azonban látványosan elhúzott mellettünk. A külső körülményekkel szemben ellenállóbb luxustermékek piacán azonban látványos bővülés látható Magyarországon is, a Mercedes eladási számai is folyamatosan nőnek. Az elektromobilitás a cég stratégiájának alapköve, 2030-ra már csak elektromos autókat gyártanának, de csak akkor, ha a piaci és infrastrukturális feltételek lehetővé teszik. A kecskeméti gyár megépülésével megváltozott a márkáról kialakult kép, egy elérhetetlen luxusautóból egy sokkal elérhetőbb választássá vált. Vajon hány modell fér bele 80 millió forintba, és milyen irányban fejlesztenek a luxusmárkák? A Mercedes is a futurisztikus formákat választja vagy a digitális luxusban látja a jövőt? A Portfolio Business Podcast legújabb adásában Hesz Tamás, a Mercedes-Benz személygépjárművek értékesítési igazgatója és Horváth Bence, a márka marketingvezetője voltak a vendégeink.