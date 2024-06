Új módszerek, innováció és partnerségek hoznak támogatási lehetőséget az agrárszektorban

A közvetlen források kiemelkedő finanszírozási lehetőségeket jelentenek, hiszen a 2021-2027. évi uniós költségvetésben mintegy 350 milliárd euró áll rendelkezésre. A közvetlen támogatások kiaknázásához azonban gyökeresen más szemléletmód kell, mint a hagyományos pályázatokhoz. Ebben tud segíteni a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI), amelynek révén volumenében is jelentős pénzügyi forrás nyílhat meg a magyar vállalkozások, így az agrárszereplők számára is.

Az ehhez történő alkalmazkodás nem csupán a nyilvánvaló lehetőségek miatt fontos, hanem azért is, mert hosszabb távon fel kell készülni a közvetett, vagyis a tagállamokon keresztül folyósított uniós pályázati források csökkenésére. Fontos szempont az is, hogy ezeknél a támogatásoknál nincs szektorális megkötés, számos terület, több iparág is lehetőséget kaphat, így az agrárium és élelmiszer-feldolgozás is.

Lehetséges a felzárkózás

A közvetlen, vagyis egyenesen Brüsszelhez benyújtott pályázatok terén Magyarországnak van még mit bepótolnia:

a hazánknak jutó ilyen támogatások ugyanis csak a töredékét teszik ki annak, ami az ország méretéből és gazdasági súlyából következne.

A felzárkózás ugyanakkor lehetséges: a megfelelő pályázati módszertan elsajátítása, a nemzetközi együttműködések kialakítása révén egy új, az innovációra, a fejlesztésekre nagyban építő, ráadásul volumenében is jelentős pénzügyi forrás nyílhat meg a magyar vállalkozások, így az agrárszereplők számára is.

Ebben a folyamatban tud segíteni a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI). Erről beszélgettünk az Alapvetés podcast vendégeivel, Petri Bernadett miniszteri biztossal, az MFOI ügyvezetőjével és Bene Dániellel, az MFOI tanácsadójával, agrárszektorért felelős szakértőjével.

