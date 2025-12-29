  • Megjelenítés
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen

Új befektető érkezik az RTL Cápák között című műsorába. Ő Varga Sándor, akit főleg étteremtulajdonosként ismernek, és kevesebben tudják, hogy programozó matematikusként indult a pályafutása. A műsorban beszélgettünk gasztronómiáról, rántott húsról, balatoni lángosról, arról, hogy miért nincs több Michelin csillagos étterem Magyarországon, de szóba került az is, hogy mit keres egy befektetésben, ki az ideális jelölt számára, akinek az ötletét támogatná akár anyagilag, akár mentorként.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast az RTL támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)

