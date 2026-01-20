  • Megjelenítés
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy szigorítással kénytelenek szembesülni az otthon startos kiemelést kapott ingatlanfejlesztők: bírsággal számolhatnak ugyanis, ha nem tudják négy év alatt eladni a tervezett lakásokat. Gulyás Veronikával, a Portfolio elemzőjével áttekintettük, hogy ennek milyen hatása lehet a kínálatra és az árakra. Az ingatlanpiac aktualitásairól bővebben a Portfolio Property Warm Up konferencián lesz szó. A műsor második felében az új KRESZ volt a téma. Hogy alakulnak a sebességhatárok, a büntetési tételek, mit kell tudniuk a bringásoknak, és mi lesz az elektromos rollerekkel? E kérdéseken túl a jogosítványszerzés aktuális költségstruktúrájáról is beszélgettünk a Mosolyzóna autósiskola iskolavezetőjével, Pető Attilával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Bajban az OSP-ingatlanfejlesztők?− (01:51)
  • Új KRESZ: alaposan újrahúzták − (09:20)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

