Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a várakozásoknál is alacsonyabb friss inflációs adat apropóján beszélgettünk arról, hogy mikor és mekkora kamatvágások történhetnek 2026-ban, és milyen inflációs pályát, illetve forintárfolyamot irányoz ez elő. Vendégünk volt Beke Károly, a Portfolio makroelemzője. Az adás második részében az energiaközösségekben nyíló lehetőségekről volt szó. Hogyan tudnak önkormányzatok, vállalatok vagy akár lakóközösségek önellátó és független termelői és fogyasztói hálózatot kiépíteni, milyen akadályai vannak ennek, és hol tart most a szabályozói környezet? Erről Szolnoki Pálmával, a BME Zéró Karbon Központ főmunkatársával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció, kamatok, forint – (01:21)
  • Energiaközösségek – (13:55)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

