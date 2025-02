Uniós vizsgálóbizottságot küldenek Budapestre a jogállamisági aggályok miatt

Az Európai Parlament egy tényfeltáró delegációt küld Magyarországra, hogy áprilisban felmérje a jogállamiság helyzetét, leginkább a végrehajtott bírósági reformok hatására és a korábban megfogalmazott korrupciós aggályokra koncentrálnak majd.

A delegáció célja, hogy objektív képet kapjon az elmúlt évek változásairól, és ez alapján tájékoztassa az EP frakcióvezetőit, akik a mai napon hoznak hivatalos döntést a misszióról – számolt be a Népszava.

A lap szerint a küldöttség látogatása kapcsolódik azokhoz a jelentésekhez, amelyek szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal támadásokat intézett civilek ellen, és a rendőrség átvette az Integritás Hatóság irodáit, miközben a bírósági reformokat a bírák fizetésemeléséhez kötötték.

Az EP szerint ezek a fejlemények felvetik a jogállamiság helyzetének további vizsgálatának szükségességét, amelyre a delegáció különösen kíváncsi lesz.

Az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága évek óta fejezi ki aggodalmait Magyarország jogállamisági helyzetével kapcsolatban, és az ilyen hivatalos, többpárti delegációk fontos alapot adhatnak a későbbi jelentésekhez.

A beszámoló szerint a bizottság találkozik állami és civil képviselőkkel, hogy széles körű betekintést nyerjenek a helyzetre, ami elősegíti a pontos és átfogó értékelést.

Az EU által kezdeményezett hetes cikk szerinti eljárás is fontos része a vizsgálatnak, amely során értékelik, hogy Magyarországban fennáll-e az EU értékeinek súlyos és tartós megsértése. Ez az eljárás, amely akár az ország szavazati jogának felfüggesztésével is járhat, 2018 óta húzódik, és bár rendszeresek a meghallgatások, a tagállamok továbbra is vonakodnak lépéseket tenni. Az EU-nak és a civil társadalomnak együtt kell működniük a jogállamiság védelme érdekében, amint azt Tineke Strik, a jelentéstevő is hangsúlyozta a Népszava szerint.

Címlapkép forrása: EU