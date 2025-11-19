  • Megjelenítés
Fontos döntés született: fellélegezhetnek az európai autógyártók
Uniós források

Fontos döntés született: fellélegezhetnek az európai autógyártók

MTI
A holland kormány felfüggesztette a nijmegeni székhelyű, kínai tulajdonban lévő Nexperiánál bevezetett rendkívüli intézkedéseit, amelyek révén megakadályozhatta a vállalat olyan döntéseit, amelyek veszélyeztethetik az európai chipgyártást - jelentette be Vincent Karremans ügyvivő gazdasági miniszter.

Szeptember végén a holland ügyvezető kormány leváltotta a a kínai vezérigazgatót a félvezetőgyártó vállalat éléről, miután nemzetbiztonsági kockázatokat és technológiai kiszivárogtatás veszélyét észlelte. Az akkori döntésre azért került sor, mert "súlyos irányítási hiányosságokra és intézkedésekre" utaló jelek merültek fel a cégnél, amelyek veszélyeztethették a holland és az európai gazdasági biztonságot. A kormány attól tartott, hogy létfontosságú technológiák és gyártási képességek kerülhetnek ki Európából.

A kormány az áruk hiányának megelőzéséről szóló törvény alapján avatkozott be a cég működésébe. Ez a jogszabály - amely korábban soha nem került alkalmazásra - lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy megakadályozzák vagy visszafordítsák a vállalaton belüli döntéseket, ha azok "potenciálisan károsak a vállalat, annak jövője vagy az európai kiemelt fontosságú értéklánc szempontjából". A döntéssel gyakorlatilag befagyasztották a vállalat működését, és megtiltották kínai tulajdonosának, hogy bármilyen berendezést vagy gyártási részleget áthelyezzen.

Peking válaszul blokkolta a Kínában működő Nexperia-gyár chipexportját.

Bár a vállalat központja Nijmegenben található, a chipek többségét ázsiai üzemekben gyártják, köztük a legnagyobb kínai létesítményben. Az exporttilalom miatt az autógyártók hetekig bizonytalan ellátással néztek szembe, és a helyzet nemzetközi politikai feszültséget váltott ki, mivel Kína meg volt győződve arról, hogy az Egyesült Államok áll a holland lépések mögött. Holland tisztviselők jelenleg is Kínában tárgyalnak az ügyben.

Vincent Karremans holland ügyvivő gazdasági miniszter szerdán közölte, hogy

a Nexperiára vonatkozó beavatkozást felfüggeszti.

A közelmúlt fejleményei alapján úgy ítélem meg, hogy eljött az ideje egy konstruktív lépésnek

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a döntést "európai és nemzetközi partnereinkkel szoros egyeztetésben" hozták meg.

"Pozitívan értékeljük a kínai hatóságok eddigi lépéseit, amelyek a chipellátás biztosítását szolgálják Európa és a világ többi része számára. Ezt a jó szándék jelének tekintjük. A következő időszakban folytatjuk a konstruktív párbeszédet a kínai hatóságokkal" - mondta a miniszter.

Az Európai Bizottság üdvözölte a lépést. Hollandia döntése, hogy felfüggeszti beavatkozását a Nexperia chipgyártó ügyében, segít stabilizálni a chipellátási láncokat - nyilatkozott szerdán Maros Sefcovic uniós biztos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

